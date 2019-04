Preud’homme: “Ik heb nooit over de titel gesproken, deze match bewijst dat het nog te vroeg is voor ons” DMM

08 april 2019

23u04

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Michel Preud’homme maakte zich geen illusies na de verliespartij bij Club Brugge. De trainer van Standard wees vooral de twee tegengoals op korte tijd in de eerste helft aan als oorzaak van de 4-0-nederlaag.

Exit Standard wat betreft de titelrace in play-off 1? Niet volgens Michel Preud’homme. Volgens de ex-coach van Club Brugge werd in Luik nooit over de titel gesproken. “Mensen deden dat voor ons”, aldus Preud’homme voor de micro bij Play Sports. “Ik ken onze kwaliteiten en zwaktes en ken die ook van de andere titel. Het was dus geen toeval dat ik nooit over de titel sprak. Voor ons is het gewoon nog te vroeg dit jaar, punt.”

“Natuurlijk zijn we naar Brugge gekomen met de bedoeling om iets te rapen. Anders heeft het geen zin om hier te komen voetballen en moet je in Luik blijven. We wilden Club uit hun comfortzone halen en dat is in de eerste vijftien minuten gelukt. Daarna vielen twee goals in twee minuten tijd. Dan weet je dat het gedaan is.”

Preud’homme zag zijn spelers niet goed reageren bij de eerste van de twee tegengoals. “Dat heeft de wedstrijd zeker beïnvloed. Na de eerste heb je nog een uur en een kwartier om te reageren. Dan moet je vooral niet uit positie gaan lopen om alles snel recht te zetten. Je moet niet direct willen reageren, want dan loop je het risico om er nog snel een tegen te krijgen en dat is vandaag gebeurd.”

Vrijdag kijkt Standard Anderlecht in de ogen. De Vurige Stede maakt zich dan op voor een nieuwe topaffiche tegen de gewonde recordkampioen. “Ook daar zullen we met een plan naartoe leven. Ach, het is play-off 1. De ene dag ben je blij, drie dagen later teleurgesteld. Dat is typisch.”