Preud'homme en co naar play-off 1: Standard heeft ticket beet na zege tegen Cercle Niels Vleminckx en Thomas Lissens

10 maart 2019

19u50 0 Cercle Brugge CER CER 1 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Bam. Bam. Met twee goals verzekerde sluipschutter Renaud Emond play-off 1 voor de Rouches. Cercle-Standard: 1-2.

Zakelijk. Efficiënt. Zonder zelf goed te zijn, was Standard in de eerste helft twee klassen sterker dan Cercle. De Rouches moesten het doen met de zieke Carcela op de bank. En dus ging coach Preud’homme aan het improviseren. Spits Emond zakte bij balverlies uit naar de rechterflank. Mpoku deed het omgekeerde.

Die combinatie verwarde de thuisploeg. Linksback Etienne en centrale verdediger Taravel hadden moeite om de juiste man op te pikken. Zonder grote ongelukken tot gevolg in de beginfase. Tot doelman Nardi aan het grabbelen ging. De corner van Kosanovic had een vervaarlijke zwiep, excuses om de bal zó te laten glippen bestaan er niet. Emond profiteerde aan de tweede paal. 0-1.

De partij kabbelde verder. Lestienne – bedrijvig maar onzorgvuldig – probeerde het met een verre lob. Zonder succes. Even later nam de flankaanvaller de foute beslissing na een goede steekpass van Mpoku. (Het verslag loopt verder onder de foto)

Wie dit leest, denkt misschien dat Standard dominant voetbalde op Jan Breydel. Voor alle duidelijkheid: dat was niet het geval. De Rouches trokken zich geregeld terug tot vijftien meter achter de middenlijn en lieten de bal bewust aan de vereniging. Cercle wist niet wat gedaan, verloor vaak de bal, waarna de bezoekers konden counteren.

Niet toevallig kwam de 0-2 voort uit zo’n tegenaanval. Prachtige uitgevoerde actie. Bokadi speelde Lestienne vrij in de zestienmeter. Die zag in z’n ooghoek hoe Emond infiltreerde en gaf in één tijd een hakje naar het centrum. De spits prikte zijn tweede binnen. (Het verslag loopt verder onder de foto)

De tweede helft was lang een maat voor niets. Standard had alles onder controle. Cercle speelde zoals de statistieken doen vermoeden – een ploeg op de dool. Al tien matchen op rij konden de Bruggelingen niet meer winnen. Tot Cavanda’s zelfzekerheid overging naar arrogantie. Nonchalante dribbel aan zijn eigen strafschopgebied, steal van Etienne, en Cardona duwde de rebound binnen.

Plots werd Standard nerveus. Carcela moest zijn ziektekiemen aan de kant zetten om wat rust in de tent te brengen. Dat lukte niet. De bezoekers kropen achteruit en konden de bal amper nog in de ploeg houden. Maar de storm waaide over. Standard won met 1-2 en is zo zeker van play-off 1.