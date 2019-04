Preud’homme: “Bij momenten waren we te passief” TLB

03 april 2019

23u01

Bron: Play Sports 1 Jupiler Pro League Michel Preud’homme zag Standard geen geweldige wedstrijd spelen, maar wél een geweldig resultaat boeken tegen zijn ex-club AA Gent. “Uitwedstrijden in play-off 1 zijn altijd moeilijk en daarom is deze zege belangrijk”, zei Preud’homme voor de microfoon van Play Sports.

“Ik had vooraf tegen mijn spelers gezegd dat we bij momenten zouden afzien vandaag en dat is ook wel gebeurd”, was Preud’homme eerlijk. “Maar we zijn gefocust gebleven, zeker op stilstaande fases. En dat was vandaag toch wel cruciaal. Uitwedstrijden in play-off 1 zijn altijd moeilijk en daarom is deze zege belangrijk. Je moet kunnen afzien op verplaatsing, wij hebben vandaag iets té veel afgezien, en daarnaast komt het erop aan om toe te slaan op de belangrijke momenten. Dat hebben we gedaan.”

Over het resultaat was Preud’homme tevreden, over de manier waarop Standard zijn opdrachten uitvoerde, nier helemaal. “Ik had gevraagd om als een hecht blok te spelen, maar bij momenten waren we te passief. Daardoor hebben we toch wat te veel kansen weggegeven, zeker in de eerste helft. Daar moeten we lessen uit trekken. We doen nu wel al beter dan in de reguliere competitie, ook omdat we een beetje meeval hebben gehad. Nu volgt weer een moeilijke verplaatsing naar Club Brugge - ik weet hoe het is om daar te spelen.”