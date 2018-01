Pozuelo trekt met Genk naar Oostende voor eerste wedstrijd in 2018: “De wil om te winnen is terug” Kjell Doms

Kjell Doms

Jupiler Pro League KV Oostende en Racing Genk trappen morgenavond het nieuwe voetbaljaar op gang. De winnaar van de inhaalwedstrijd knokt zich opnieuw in de race voor play-off 1. Alejandro Pozuelo (26) zegt dat Genk een nieuwe drive gevonden heeft onder Philippe Clement en wil dat graag vertaald zien in puntengewin. "Clement staat voor verticaal voetbal, daar hou ik van."

Met één zege kan Racing Genk morgenavond van plaats 12 naar plaats 7 springen in het klassement. Een overwinning tegen KV Oostende zou ook betekenen dat Genk plots op amper 2 punten van de top zes staat. Alejandro Pozuelo beseft hoe belangrijk de inhaalwedstrijd aan de Kust is. “We zijn met een heel goed gevoel teruggekeerd van de winterstage”, zei de Spaanse middenvelder zopas op de persconferentie in Genk. “De laatste weken onder de vorige coach (Albert Stuivenberg, red) was het vertrouwen helemaal zoek, maar Philippe Clement heeft voor veel positiviteit gezorgd. De wil om te winnen en de wil om te strijden zit terug in de ploeg.” Clement legt duidelijk andere accenten en is veel directer in zijn communicatie op het veld. “Alles is veel duidelijker en de manier waarop Clement ons wil laten voetballen ligt mij enorm. Hij staat voor verticaal voetbal en spelers zoals Malinovskyi of ik hebben de kwaliteiten om op het juiste moment voor diepgang te zorgen.”

Duidelijk idee

Pozuelo heeft het gevoel dat Genk opnieuw wil uitgaan van eigen sterkte. “De nieuwe coach heeft een duidelijk idee van waar hij met deze ploeg naartoe wil. Ons tactisch plan is niet enkel gebaseerd op wat de tegenstander gaat doen. We passen ons niet meer aan, we focussen ook op onze eigen kwaliteiten. Hopelijk kunnen we die positiviteit tegen Oostende en Anderlecht ook omzetten in zes punten.”

