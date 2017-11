Pozuelo knalt Genk in top 6, Zulte Waregem blijft achter met 3 op 21 Jonas Van De Veire

16u30 5 BELGA Jupiler Pro League Twee ploegen die onder hun potentieel bleven. Maar wel één winnaar: Racing Genk. Pozuelo knalde de Limburgers in de top 6. Essevee blijft achter met een schamele 3 op 21.

Met gelijke punten begonnen Zulte Waregem en Genk aan hun jacht op de top 6. Essevee verrassend met Walsh op het middenveld. Ook de eerste basisplaats van Cordaro, opnieuw in de gratie van Dury, was een surprise. Saponjic verving de geblesseerde Olayinka. Bij Genk keerde Thomas Buffel voor het eerst sinds 16 september terug in de basiself.

Essevee hoopte met frisse benen een einde te maken aan de zorgwekkende 3 op 18. Alleen sloegen de bezoekers bij hun eerste kans al meteen genadeloos toe. Uronen vond na zeven minuten Pozuelo, die hard voorbij Bostyn trapte (0-1). De tijd dat Albert Stuivenberg met anderhalf been buiten de Luminus Arena stond, lijkt plots lang vervlogen.

(lees hieronder verder)

BELGA

Zulte Waregem raapte de moed samen om te reageren. Alleen loopt het allemaal niet meer zo gezwind als in het seizoensbegin. Vanop de flanken komt weinig dreiging, het middenveld is zoekende en in de spits weegt Saponjic – zeker in de duels – veel te licht. Echte uitgespeelde kansen kreeg de bekerwinnaar dan ook niet voor rust. Cordaro lanceerde een aftandsschot vanop 30 meter. En Saponjic probeerde het rond het halfuur eveneens van ver. Maar Vukovic en de paal hielden Genk recht.

De Limburgers hoefden allerminst te flitsen aan de Gaverbeek. Vanuit een goede organisatie neutraliseerde het Essevee. Dat het potentieel voorin nog altijd niet ten volle benut wordt, is gezien de stand in het klassement bijzaak. Na rust schoot Ingvartsen naast. En Brabec kwam een voetje te kort om een kopbal van Aidoo binnen te tikken. Voor de rest: slecht uitgespeelde counters en amper doelgevaar.

(lees hieronder verder)

BELGA

Dat laatste kon ook van Essevee gezegd worden. De beste kansen in de tweede helft waren voor Saponjic. Na een slim balletje van Kaya schoot de Serviër over. En net voor affluiten was hij niet scherp genoeg bij een voorzet van Hamalainen. Als de spits zo’n kansen niet afmaakt, heb je er níks aan. De fauw knalde een ultieme vrijschop net niet buiten het stadion. Een fluitconcert weerklonk bij de fans van Essevee: één zege in 6 wedstrijden doet de hoop op play-off 1 verbleken. Bij Genk was die nooit groter.

BELGA

Photo News

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

Photo News

Meer over Essevee

sport

sportdiscipline

voetbal

Saponjic

Genk

sportevenement