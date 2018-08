Pozuelo als een vis in het water bij Genk: "Beste team waar ik al in speelde" Stijn Joris

05 augustus 2018

10u12 0 Jupiler Pro League Racing Genk voetbalde tegen Lokeren op een wolk. Alejandro Pozuelo is één van de sleutelfiguren en naast Trossard de draaischijf. De Spanjaard heeft een grote invloed op het team en dat team danst op zijn ritme.

Racing Genk komt al vroeg in het seizoen onder stoom. De goals komen per vier of vijf. Alejandro Pozuelo (26) haalt weer zijn hoogste rendement. De Spanjaard is dit seizoen voor het eerst de echte kapitein en neemt Racing op sleeptouw. Philippe Clement haalde het gisteren nog aan. "Alejandro is gelukkiger dan ooit bij Genk. Dat zie je aan alles en dat merk je vooral op het veld." Het enige dat nog roet in het eten kan gooien is de clausule van 8 miljoen euro in zijn contract. Als Pozuelo ook de komende weken indruk blijft maken, zou dat prijskaartje aanlokkelijker kunnen worden voor enkele buitenlandse clubs. Daardoor is het voor KRC toch nog even afwachten tot die transferdeadline gepasseerd is, maar de signalen zijn positief. Genk heeft fameuze troefkaarten om zijn paradepaardje langer in Limburg te houden.

