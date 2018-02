Portret van Luc Devroe: "Qua dossierkennis is er niemand die beter is" Wouter Devynck en Tomas Taecke

27 februari 2018

08u13 0 Jupiler Pro League Er zijn véél manieren om Luc Devroe (52) te omschrijven. Welke eigenschappen er bij Anderlecht het meest boven water zullen komen, valt evenwel nog af te wachten. Een portret.

Hij mag dan wel geboren zijn in Brussel en tot zijn tiende in Strombeek-Bever hebben gewoond, eigenlijk is Luc Devroe verre van een Brabander. Eigen kweek van een moeder en vader uit West-Vlaanderen immers. En zijn tienerjaren doorgebracht in Harelbeke en Kortrijk. Bijgevolg beantwoordt hij perfect aan het cliché van de hard werkende West-Vlaming. Op zijn 14de verkocht hij al appartementen in de immobiliënzaak van zijn ouders aan de kust, op zijn 21ste nam hij de zaak over en later coördineerde hij met zijn oom bouwprojecten in het Groothertogdom Luxemburg. Een plantrekker.

Haar wassen in lavabo

Vroegrijp ook. "Mijn moeder was kapster en had een drukke zaak. Als kleuter zorgde ik zelf voor mijn eten: toen ik vier was, smeerde ik mijn eigen boterhammen en op mijn zesde bakte ik een eitje", verklaarde hij ooit. Zijn roots heeft hij nooit verloochend. Devroe weet nog altijd wat een brood kost en hecht weinig belang aan luxe en uiterlijk vertoon. "Ik vind dat een mens nooit mag vergeten waar hij vandaan komt. In ons eerste huwelijksjaar woonden Patricia en ik op een studiootje zonder douche en zonder warm water. We zetten een ketel op het kookfornuis en wasten ons haar in de lavabo."

HLN