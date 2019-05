POLL. Werd het doelpunt van Club Brugge op Slessin terecht afgekeurd?

17 mei 2019

Het had er nochtans anders kunnen uitzien voor Club Brugge gisterenavond, zo rond de 63ste minuut. Openda kopte, Wesley werkte de rebound in doel. Maar de goal werd alsnog afgekeurd door een voorafgaande duwfout van Openda op Marin. De stand in het Astridpark stond dan nog 0-1 voor Genk, maar twee minuten later kwam het nieuws dat Bolasie de gelijkmaker erin prikte. Wat dan had betekent dat de titelstrijd pas komende zondag zou worden beslist en Brugge tot op één punt van de leider naderde. Maar Club zette nadien ook niet de verwachte vaart in het spel en zag Marin nog twee keer scoren voor de Rouches. Het gelijkspel van concurrent Genk was daarom genoeg voor een vierde Limburgse landstitel.

Poll Werd het doelpunt terecht afgekeurd? Ja

Neen

Geen mening Ja 33%

Neen 64%

Geen mening 3%