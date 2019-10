POLL. Verdiende AA Gent een penalty na tackle van Mechele? Redactie

06 oktober 2019

15u53

Net op het halfuur kwam Club Brugge goed weg toen scheidsrechter Jonathan Lardot niet naar de stip wees. Met Brandon Mechele op de huid, graaide Roman Yaremchuk een diepe bal mee. Toen de Oekraïner de Brugse verdediger wilde uitkappen, zette Mechele de tackle in. Yaremchuk ging tegen de vlakte, maar Lardot zag er geen graten in en ook de videoref gaf geen krimp. Yaremchuk was in alle staten, zijn protest leverde uiteindelijk een gele kaart op.

“Ik weet niet of ik hem echt raakte”, sprak Mechele aan de rust voor de microfoon van Proximus Sports. “Ik tackle en nadien valt hij over mij. Het is dus niet dat ik hem raak tijdens de tackle. De referee én de VAR zagen er geen overtreding in, dusja...”