POLL: Gelooft u in het ‘modernere bewind’ van Marc Coucke? Redactie

17u32 228 Photo News

Vandaag hield Marc Coucke zijn eerste persconferentie in het Astridpark. "Ik wil in Anderlecht de traditie en de klasse uit het verleden combineren met een moderner bewind", klonk het. Gelooft u in de aanpak van Coucke? Laat uw stem gelden in onze poll!

Poll Gelooft u in het ‘modernere bewind’ van Marc Coucke? Ja, Anderlecht gaat op die manier groeien als club.

Neen, Anderlecht moet vasthouden aan de traditie die Vanden Stocks er hebben ingeslepen. Ja, Anderlecht gaat op die manier groeien als club. 77%

Neen, Anderlecht moet vasthouden aan de traditie die Vanden Stocks er hebben ingeslepen. 23%