POLL. Club mag vieren na vroege voorsprong, maar was dat wel terecht na schijnbare duwfout Dennis? DMM

23 februari 2020

15u19 0

Een dikke halve minuut. Meer had Club niet nodig om in eigen huis op voorsprong te klimmen tegen Charleroi. Balanta haalde van ver uit en zag zijn knal in doel eindigen. Al was er vooraf wel een schijnbare overtreding van Dennis. De winger van Club zette zich bij een kopduel af tegen Charleroi-verdediger Dessoleil. Die ging van zijn kant graag liggen. De videoref zag er geen graten in. Terecht volgens u? Laat het weten de poll onder de video.

