POLL. Charleroi voelt zich bestolen omwille van deze twee fases. Terecht? DMM/YP

23 februari 2020

16u48 2 Jupiler Pro League Club Brugge won vanmiddag met het kleinste verschil van Charleroi, maar achteraf hadden de bezoekers misschien wel redenen om zich tekort gedaan te voelen. Zo waren er twee gecontesteerde fases, maar telkens besliste scheidsrechter Lothar D’hondt in het voordeel van Club Brugge.

Een dikke halve minuut. Meer had Club niet nodig om in eigen huis op voorsprong te klimmen tegen Charleroi. Balanta haalde van ver uit en zag zijn knal in doel eindigen. Al was er vooraf wel een schijnbare overtreding van Dennis. De winger van Club zette zich bij een kopduel af tegen Charleroi-verdediger Dessoleil. Die ging van zijn kant graag liggen. De videoref zag er geen graten in, bij onze huisref Tim Pots klonk een ander geluid. “Dennis duwt Dessoleil onder de bal door. De ref (en vooral de assistent) hadden slimmer moeten zijn en die fout fluiten. Dan spreekt er niemand over. Safe refereeing heet dat. Nu zit je met een gecontesteerd doelpunt terwijl we net willen dat alle goals clean zijn. Het is ook om die reden dat er zo streng wordt opgetreden tegen aanvallend handspel. Dan had finaal de VAR maar redding moeten brengen maar die durft/mag de laatste weken niet meer ingrijpen.”

Op het uur weer opschudding. Fall liep de diepte in, maar werd daarbij op de hielen gezeten door Deli. De spits kwam ook ten val, maar weer deed scheidsrechter D’hondt alsof zijn neus bloedde. Tot ongenoegen van de Carolo’s, natuurlijk, coach Karim Belhocine op kop. Hij kreeg uiteindelijk een geel karton onder de neus gestopt. Oordeelt u vooral zelf.