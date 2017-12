Pocognoli vanavond 100ste keer in Standard-shirt in de competitie Dieter Peeters

13u14

Bron: DH 2 Photo News Pocognoli viert als kapitein de bekeroverwinning in Anderlecht. Jupiler Pro League Sébastien Pocognoli speelt vanavond tegen Waasland-Beveren zijn 100ste wedstrijd voor Standard in de competitie. De voormalige Rode Duivel en jeugdproduct van de Rouches rondde bij zijn derde periode in Luik de kaap van 100 competitiematchen. Zijn Standard-carrière in 5 cijfers.

2

In 99 wedstrijden trof Pocognoli 2 keer raak. Nadat hij op het einde van de wintermercato in 2010 de overstap maakte van het Nederlandse AZ naar Standard, maakte de linksachter zijn debuut op het veld van zijn ex-club Racing Genk. De daaropvolgende match, zijn eerste op Sclessin als Standard-speler, werd een droom. Pocognoli scoorde het enige doelpunt, in de laatste minuut dan nog. De verloren zoon werd meteen weer in de armen gesloten. In de 97 volgende wedstrijden kon Pocognoli nog maar één keer scoren, maar het was er wel een om in te kaderen. Op Lierse scoorde hij in augustus 2010 opnieuw de winning goal, één van de mooiste goals van dat seizoen.

Photo News Pocognoli viert zijn doelpunt tijdens zijn Standard-debuut tegen Westerlo, op 14 februari 2010.

1

In vijf seizoenen bij de Rouches kon Pocognoli maar één prijs pakken. In 2011 won Standard de beker tegen Westerlo. De linksachter zat echter geblesseerd in de tribune, de week na de verloren titelmatch tegen Racing Genk.

Photo News De geblesseerde Pocognoli viert de beker in 2011.

27

Pocognoli gaat steeds voorop in de strijd, zeker nu hij kapitein is. In zijn 99 competitiewedstrijden leverde dat hem 27 gele kartonnetjes op.

Photo News In de heenwedstrijd tegen Waasland-Beveren kreeg Poco opnieuw een gele kaart.

3

In zijn Standard-carrière pakte Pocognoli 3 keer rood, waarvan 2 in de competitie. In het seizoen 2010-11 kreeg 'Poco' 2 keer een tweede gele kaart. Sinds 13 november 2010 werd hij dus geen enkele keer meer uitgesloten.

Photo News Pocognoli maakt ruzie met Zivkovic.

5

De aanvallende linksachter leverde in zijn 99 wedstrijden 5 beslissende passes af. In dit seizoen, zijn derde periode bij Standard, gaf hij nog geen enkele assist.

Photonews