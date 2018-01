Pocognoli nekt Eupen in blessuretijd, matig Standard boekt broodnodige zege Frank Dekeyser

20 januari 2018

20u08 4 Jupiler Pro League Een kinderhand is gauw gevuld. Een supportershart ook? Standard won van Eupen, maar daarmee is alles gezegd. Play-off 1 met deze ploeg? Het zou ons verbazen.

‘Say no to racism.’ Na de gebeurtenissen in Kortrijk vlak voor de winterstop – de oerwoudgeluiden richting Uche Agbo – maakte Standard een publiek statement. Iedereen in het stadion, inclusief alle spelers, stak de vuist in lucht. Mooi initiatief van de Rouches. Het zette de thuisploeg meteen aan tot een goede aanval van bij de aftrap. Scholz trapte naast. De Deen depanneerde op het middenveld door de schorsing van Agbo. Maar Standard liet zich in slaap wiegen door Eupen. Het voetbal te steriel, de opbouw te traag. De bezoekers stelden daar zelf weinig tegenover – voetballend in een zetel. Tot minuut dertien. Leye en Scholz dolden even op een hoekschop, maar de Senegalees kopte wel doodleuk binnen. Begrafenisstemming op Sclessin. (lees hieronder verder)

Lang kon Eupen echter niet genieten van de voorsprong. Emond legde goed af tot bij Sá, de Portugees werkte beheerst af. Mooie goal. Het zette Standard aan tot meer drang naar voren. Edmilson trapte over, Mpoku besloot op Van Crombrugge. Maar de grootste kansen? Die waren voor Eupen. Eerst mikte Ocansey de grootste kans ongelukkig over, vlak voor de rust was het wel opnieuw raak. Kone kreeg te veel ruimte van Pocognoli en krulde de bal voorbij Ochoa. Sá Pinto met de handen in het haar. Twee domme tegengoals, twee keer slecht verdedigd. Om moedeloos van te worden. Gelukkig heeft Eupen niet de beste verdediging: 45 tegendoelpunten voor de wedstrijd van vanavond. Vlak voor de rust was Sá sneller dan iedereen, hij tikte de gelijkmaker voorbij Van Crombrugge. Een neus voor doelpunten, de Portugees. (lees hieronder verder)

Na de rust probeerden de Rouches om het spelpeil op te krikken. Alleen… Dat ging moeizaam. Tegen een bij momenten dartel Eupen. Leuke voetballers met Leye als woelwater voorin. Standard mocht Ochoa bedanken, hij redde met het been, of het stond 2-3 na een uitstekende aanval van de bezoekers. Die moesten ruim een half uur met tien verder. Leye trapte Scholz aan en pakte zijn tweede geel. Maar zelfs met een mannetje meer lukte het de thuisploeg niet om een opening te vinden. Aanvallend talent genoeg nochtans. Geen enkele kans kreeg Standard nog. Armoe troef. Tot Pocognoli in blessuretijd een hoekschop binnenkopte. Arm Eupen. Zij verdienden dat puntje.

Meer over Standard

Eupen

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Leye

Scholz