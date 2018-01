Pocognoli: "Laat ons kalm blijven" Frank Dekeyser

Zon, zee en een piekfijn oefenveld. Standard kan zich in Marbella in ideale omstandigheden voorbereiden op het tweede deel van de competitie. Met een duidelijk doel voor ogen: play-off 1. "Daar hebben we de kwaliteiten voor", zegt Sébastien Pocognoli.

Het is 19.30u als de aanvoerder van Standard zich neerploft in de bar van het spelershotel. Fris gedoucht na een intense eerste training op Spaanse bodem. De hoofden zijn duidelijk leeggemaakt bij de Rouches. Een korte vakantie kan wonderen doen. "Het heeft deugd gedaan", lacht Pocognoli. "Na het verlies in Kortrijk waren we aangeslagen, ontgoocheld. Maar die pagina is omgedraaid. We starten met volle moed aan de stage."

Bij Standard zullen ze de komende weken nochtans een versnelling of drie hoger moeten schakelen. De resultaten zijn matig tot slecht, het voetbal al te wisselvallig. Er wordt niet gescoord en op cruciale momenten gebeurt er altijd iets. Een tegendoelpunt, een rode kaart, één of ander incident. De spelers lijken gespannen. De druk is groot bij een club als Standard. "Het valt wel mee", aldus Pocognoli. "Kijk: ik vind dat we op zijn minst al zes punten meer verdienden dit seizoen. We moeten nu vooral blijven werken én sereen blijven."

De vraag is natuurlijk hoe je dat doet met een coach als Sá Pinto. De Portugees laat zich tijdens wedstrijden nadrukkelijk gelden langs de zijlijn. Hij houdt het geen vijf minuten stil. "We hebben iemand nodig met zo'n karakter. Om ons een 'boost' te geven. De trainer is iemand die altijd wil winnen, hij motiveert ons. Je mag niet vergeten dat we met een jonge groep zitten. Deze groep is volop aan het groeien. Alleen missen we soms misschien wat ervaring. Met meer ervaring zouden we regelmatiger presteren."

Doel blijft play-off 1

En dan zou Standard in de top zes staan. Hét doel bij aanvang bij de competitie. Een ambitie die nog steeds aanwezig is. "Ik vind ook dat we daar de kwaliteiten voor hebben", besluit Pocognoli. "Laat ons kalm blijven en de concentratie niet verliezen. De club werkt goed, wij werken hard en iedereen is begaan met Standard. Alleen beseffen we ook dat we de eerstkomende wedstrijden moeten winnen." Druk zal er altijd zijn. Het is stilaan 'moneytime' in Luik.

* Geen Emond op stage in Marbella. De aanvaller bleef in Luik, hij wordt eerstdaags vader en sluit in principe later aan. Luyindama (maag) hield het rustig.

