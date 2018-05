PO1-preview van Standard Luik - Club Brugge:"Het zou toch tegen alle logica in zijn mocht Standard niet verder gaan met Sá Pinto" JP

12 mei 2018

09u00 0 Jupiler Pro League De opdracht is duidelijk voor Club Brugge: minstens één punt rapen op Sclessin. Pakt blauw-zwart vanavond de titel of houdt Standard voor eigen publiek de titeldroom in leven? Wij blikken in deze preview alvast vooruit, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Willy Wellens.

Standard zeventien thuismatchen ongeslagen

De laatste keer dat de Rouches een wedstrijd verloren op Sclessin dateert al van 18 augustus 2017. De ploeg van Sa Pinto ging met 0-4 onderuit tegen Zulte Waregem. Onur Kaya (2x), Nill De Pauw en Peter Olayinka scoorden de doelpunten. Sindsdien verloor Standard niet meer in Luik. Meer nog, ze wonnen hun laatste vijf wedstrijden op rij, een indrukwekkende thuisreputatie dus.

Club Brugge gevaarlijk op stilstaande fases

Blauw-zwart scoorde dit seizoen al 29 keer vanuit een stilstaande fase. Dat zijn 11 doelpunten meer dan Standard. Het grootste deel van de doelpunten ontstond uit een penalty (13) of een corner (10). De Rouches scoorden dan weer twee doelpunten meer vanuit een vrije trap (7).

Oude bekende: Willy Wellens

Wellens speelde in de jaren '80 drie jaar voor Standard en vijf jaar voor Club Brugge. De voormalige aanvaller blikt met ons vooruit op het aankomende duel tussen zijn twee ex-clubs.

"Standard is natuurlijk in bloedvorm, maar ze waren de eerste helft tegen Anderlecht toch niet zo sterk. Ze teren een beetje op klasbakken Mehdi Carcela en Junior Edmilson die trekken het niveau van de rest van de ploeg omhoog. Ik denk dat Brugge zeker in staat is om te winnen op Sclessin. Het zijn twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. De vorm van de dag zal een belangrijke rol spelen", aldus de 64-jarige Vlaams-Brabander.

Standard teert een beetje op klasbakken Mehdi Carcela en Junior Edmilson Willy Wellens

Brugge heeft aan één punt genoeg om kampioen te spelen, maar volgens Wellens gaat blauw-zwart volop voor de overwinning. "Ik denk niet dat ze gaan beginnen rekenen. Ivan Leko gaat volop voor de overwinning. Club heeft volgens mij een enorme mentale boost gekregen na de overwinning op Charleroi", klinkt het.

De voormalige goalgetter vindt dat Standard volgend jaar moet doorgaan met Ricardo Sa Pinto. "Ik vind dat hij dat verdient. Als je de beker wint en zo'n sterke PO1 speelt dan zou het toch tegen alle logica in zijn om hem nu de laan uit te sturen. Je kan veel overhem zeggen, maar het klikt tussen hem en de spelers en hij heeft kan uiteindelijk heel goede resultaten voorleggen."

Wellens blikt terug op zijn periode bij beide clubs. "Standard is een ongelofelijk woelige club, maar ik kan van beide ploegen alleen maar positieve dingen zeggen. Ik woon in Brugge en ik volg hen wel wat van dichterbij. Dus mijn hart ligt misschien wat dichter bij Club dan bij Standard", besluit hij.

Onderlinge duels

Standard ontving Club Brugge al 67 keer op Slcessin. De Rouches wonnen 36 keer en speelden 14 keer gelijk. Blauw-zwart kon 17 keer winnen in Luik.

In playoff 1 won Standard twee keer op eigen veld, twee keer won Club Bruggen en één keer bleef het een gelijkspel.

2013: Brugge wint doelpuntenfestival

Blauw-zwart won onder leiding van Juan Carlos Garrido met 2-4 op Standard. Maxime Lestienne, Oscar Duarte, Carlos Bacca en Victor Vazquez scoorden voor Club Brugge. Paul-José Mpoku en Duarte (owngoal) tekenden voor de Luikse doelpunten. Bacca werd dat seizoen topschutter met 25 goals.

De scheidsrechter: Bram Van Driessche

Standard speelde dit seizoen drie wedstrijden onder leiding van Van Driessche. In de reguliere competitie speelde ze gelijk tegen Royal Antwerp en wonnen ze tegen Moeskroen. In PO1 verloor Standard zijn enige wedstrijd onder zijn leiding. Een slecht voorteken voor de ploeg van Ricardo Sa Pinto?

Van Club Brugge floot de scheidsrechter twee wedstrijden. Blauw-zwart won één keer en speelde één keer gelijk.