PO1-preview van Standard Luik–AA Gent: "Gent maakt geen kans meer op de titel" JP

14 april 2018

13u56 0 Jupiler Pro League AA Gent won als enige ploeg zijn eerste twee wedstrijden in play-off 1. Kunnen de Buffalo’s hun zegereeks verderzetten tegen Standard Luik? Wij presenteren u de PO1-preview: alles wat u moet weten over dit duel, mét de visie van een ex-speler/trainer van beide ploegen. Dit keer met Walter Meeuws.

AA Gent kopbalsterk

De Buffalo’s scoorden dit seizoen 31 keer met het hoofd. Dat is 65 procent van hun totaal aantal doelpunten. Dat is een stuk meer dan Standard (57 procent). Yuya Kubo en Roman Yaremchuk zijn de hoofdleveranciers bij AA Gent. Ze kopten respectievelijk zeven en zes voorzetten tegen de netten. Bij Standard staat Paul José Mpoku met 5 kopbaldoelpunten op nummer één.

Standard dertien thuiswedstrijden ongeslagen

De ploeg van Sa Pinto heeft thuis dertien wedstrijden niet meer verloren. Hun laatste nederlaag op Sclessin dateert van 18 augustus tegen Zulte Waregem. Het was een pijnlijke 0-4-nederlaag voor de Rouches. De doelpunten waren van Onur Kaya (2x), Nill De Pauw en Peter Olayinka.

Oude bekende: Walter Meeuws

Walter Meeuws speelde drie jaar bij Standard Luik (’81-’84) waar hij twee keer de landstitel veroverde en was één jaar trainer bij AA Gent (’93-’94). De voormalige centrale verdediger is onder de indruk van de Buffalo’s. “Ze zijn aan een geweldige reeks bezig en zijn misschien wel de beste ploeg van de laatste maanden”, klinkt het. Toch ziet hij Standard Luik als favoriet voor vanavond. “Hoe langer de nederlaag wegblijft, des te sneller komt ze en ik vrees voor AA Gent dat het dit weekend zal gebeuren. Een goed Standard kan Gent kloppen, zeker in eigen huis.”

“AA Gent heeft in principe één van de beste verdedigingen van de competitie, Standard zal moeten opboksen tegen een sterke organisatie. Gent zal proberen gebruik te maken van de ruimte die daardoor vrij komt. Voor Standard is het best om in het eerste halfuur al een doelpunt te scoren. Anders zal het steeds moeilijker worden", meent de 66-jarige Antwerpenaar.

Een goed Standard kan Gent kloppen, zeker in eigen huis Walter Meeuws

Meeuws gaat niet akkoord met de kritiek op de trainer van Standard, Sa Pinto. “Hij wordt in de pers vaak afgeschilderd als een halve idioot. Dat is niet fair, ik vind dat hij bij Standard heel goed werk heeft geleverd in moeilijke omstandigheden. Veel trainers zouden in die omstandigheden bezwijken onder de druk. Uiteindelijk heeft hij wel de beker gewonnen hé. Oké niet met goed voetbal, maar dat gebeurt wel vaker in een bekerfinale.”

AA Gent bergt zijn titelambities best op volgens Meeuws. “Ik denk niet dat ze nog kans maken op de titel, Brugge zal kampioen spelen. Club speelt dit weekend wel nog tegen Anderlecht, maar ik verwacht niet dat paars-wit zal winnen. Het is een ploeg die nog geen drie goede matchen na elkaar heeft gespeeld. Maar zelfs als Brugge verliest, zie ik het niet meer mislopen. Het zou triestig zijn dat een ploeg die met twaalf punten voorsprong de reguliere competitie heeft afgesloten toch niet kampioen wordt.”

Onderlinge duels

Standard Luik ontving AA Gent al 66 keer op Sclessin. De Luikenaars konden 37 keer winnen, 15 keer bleef het gelijk en slechts 15 keer trokken de Gentenaars aan het langste eind. Standard (126) scoorde in de onderlinge confrontaties dubbel zoveel doelpunten als AA Gent (66).

In play-off 1 speelden de ploegen drie keer tegen elkaar. Twee keer won Standard. De laatste keer won AA Gent met 1-3. Nicklas Pedersen (2x) en Serge Tabekou tekenden voor de Gentse doelpunten. De Buffalo's werden later dat jaar voor de eerste keer kampioen.

Opvallend: Standard kon zijn laatste zes thuismatchen tegen AA Gent niet winnen

De laatste thuisoverwinning van de Rouches tegen AA Gent dateert al van vijf jaar geleden. In de play-offs voor een plaats in de Europa League versloeg Standard AA Gent in 2013 wel met 7-0. Sindsdien wil het de Luikenaars maar niet lukken om de drie punten thuis te houden tegen de Buffalo's. Toch wel opmerkelijk voor een ploeg die bekend staat voor zijn sterke thuisreputatie.

Dit seizoen: één op zes voor Standard

Dit seizoen kon Standard nog niet winnen van AA Gent. Een brilscore op Sclessin en een 1-0 nederlaag in Gent leverden hen slechts één punt op. Roman Yaremchuk scoorde voor de Gentenaars het winnende doelpunt op aangeven van Deiver Machado. Werk aan de winkel dus voor de ploeg van Ricardo Sa Pinto.

De scheidsrechter: Wim Smet

Wim Smet floot dit seizoen al een wedstrijd tussen de twee ploegen. De scheidsrechter leidde de 1-0-overwinning van AA Gent thuis tegen Standard. Beide ploegen kregen die avond twee gele kaarten onder hun neus geduwd.

Smet was bedrijvig in de zes overige wedstrijden die hij floot van AA Gent. De Buffalo's verzamelden 15 gele kaarten en één rode. Drie keer konden ze winnen, twee keer verloren ze en één keer werd het een gelijkspel.

Bij Standard is de scheidsrechter minder bekend. Smet floot dit seizoen slechts drie wedstrijden van de Rouches. Met wisselend succes voor de ploeg van Sa Pinto. Het verdict: één overwinning, één gelijkspel en één verlieswedstrijd.