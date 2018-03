PO1-preview van Standard - Charleroi: "Sá Pinto wil derby winnen, maar Mazzu heeft unieke kans op Europees voetbal" AB/JP/DPB

30 maart 2018

10u01 0 Jupiler Pro League De Waalse derby trapt vanavond play-off 1 op gang. Om helemaal opgewarmd te geraken, presenteren wij u de PO1-preview: alles wat u moet weten voor dit eerste duel. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Karel Geraerts.

Standard zonder echte afmaker

Een echte topscorer hebben ze in Luik niet. Of toch niet meer. Na het vertrek van Orlando Sá (10 goals) naar China heet de topschutter bij de Rouches Paul-José Mpoku met 5 doelpunten. Emond, Luyindama en Marin hebben er elk 4 achter hun naam staan in de competitie.

Charleroi: bestand tegen Luiks wapen

Standard scoorde - op Club Brugge (24) na - de meeste doelpunten op stilstaande fasen (15). Maar dat verontrust Charleroi niet echt. De jongens van Mazzu slikten nog maar 6 doelpunten op stilstaande fasen, niemand doet beter.

De oude bekende: Karel Geraerts

20-voudig Rode Duivel Karel Geraerts voetbalde vier seizoenen voor Standard (2004-2007) en was daarin goed voor 16 doelpunten in 94 wedstrijden. Na enkele jaren bij Club Brugge en OHL bracht de Limburger de laatste jaren van zijn carrière door bij Charleroi (2014-2016), waar hij ook nog 40 wedstrijden speelde. Geraerts is dus goed geplaatst om het duel van vanavond in te schatten.

"Standard heeft natuurlijk al een Europees ticket op zak, dus het valt wat af te wachten welke ambitie zij nog hebben. Maar ik verwacht toch dat Sá Pinto die derby wil winnen", meent Geraerts. "Die beker gaat volgens mij vooral bevrijdend werken."

"Aan de andere kant heb je Charleroi dat de reguliere competitie niet goed beëindigd heeft. Mazzu beseft dat ze nu een unieke kans hebben op een plaats in de top drie en Europees voetbal. Daarvoor zal Charleroi wel een sterk parcours moeten neerzetten, maar ik acht hen daar wel toe in staat", meent de voormalige Carolo. "Gezien de situatie verwacht ik een open, intense derby. Een uitverkocht Sclessin zal kolken, zeker omdat de supporters hun helden willen bedanken voor de bekeroverwinning."

Onderlinge geschiedenis

Standard ontvangt Charleroi vanavond voor de 57ste keer. De Rouches wonnen 35 van hun onderlinge duels, Charleroi slechts 8. De laatste overwinning van de Zebra's op Sclessin dateert al van 2009. Hun enige vorige confrontatie in play-off 1 eindigde op 2-0 voor Standard.

2009: Charleroi wint laatste keer op Sclessin

De laatste keer dat Charleroi op Sclessin kon winnen, dateert al van tien jaar geleden. Toen won Charleroi met 1-2. Mouhssine Iajour en Habib Habibou maakten toen de doelpunten voor de Carolo's. De enige treffer van Standard kwam van de voet van Benjamin Nicaise.

2012: Standard eet Charleroi op

In 2012 won Standard met ruime cijfers van Charleroi: 6-1. Voor Standard is het de grootste overwinning tegen Charleroi in meer dan 15 jaar. Opvallend: de Rouches scoorden met zes verschillende spelers. Yoni Buyens, William Vainqueur, Maor Buzaglo, Réginal Goreux, Danijel Milicevic en Imoh Ezekiel vonden het doel. De eerreddende treffer voor Charleroi werd binnengekopt door Giuseppe Rossini. De ruimste overwinning ooit was de 8-0 pandoering van 1986.

2015: Enige duel in play-off 1

Standard mocht Charleroi nog maar één keer eerder ontvangen voor een Waals duel in play-off 1. In 2015 wonnen de Rouches met 2-0 dankzij doelpunten van Ezekiel en Teixeira. Standard eindigde toen als vierde, Charleroi als vijfde.

Dit seizoen: geen doelpunten

De laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen op Sclessin, was in september. De Waalse derby draaide uit op een doelpuntenloos gelijkspel. Zal het opnieuw op een draw uitdraaien, of krijgen we toch spektakel te zien?

De scheidsrechter van vanavond: Bart Vertenten

Ref Vertenten floot dit seizoen al twee matchen van beide ploegen. Zowel Standard als Charleroi wonnen één keer en speelden één keer gelijk onder zijn leiding. Maar Vertenten moest in die duels ook geregeld kaarten trekken, waaronder één rode voor Standard.