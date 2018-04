PO1-preview van Standard-Anderlecht: "Anderlecht kan zeker nog de titel pakken!" JP

18 april 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Zowel Standard als Anderlecht wonnen afgelopen speeldag hun wedstrijd met het kleinste verschil. Zet Anderlecht op Sclessin zijn remonte verder met het oog op de titel? Wij blikken in deze preview vooruit naar het duel tussen Standard Luik en RSC Anderlecht, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Stéphane Demol.

Standard scoort vlot op Sclessin

De Rouches hebben een sterke thuisreputatie en dat zie je terug in het aantal doelpunten dat ze op Sclessin maken. Dit seizoen vonden ze al 28 keer de weg naar de netten. Dat is 62 procent van hun totaal aantal doelpunten (45). Enkel Club Brugge doet beter. Blauw-zwart scoort 65 procent van hun doelpunten in Jan Breydel. De troepen van Hein Vanhaezebrouck zijn gewaarschuwd.

Anderlecht kopbalsterk

Paars-wit heeft de gevaarlijkste luchtmacht van play-off 1. Anderlecht scoorde dit seizoen al dertien keer met het hoofd. Dat zijn er vier meer dan Standard, dat met Luyindama (vanavond geschorst) en Emond toch ook enkele notoire kopbalspecialisten in huis heeft. Bij Anderlecht is Lukasz Teodorczyk de hofleverancier met drie kopbalgoals. Maar ook spitsbroer Ganvoula, de kleine Gerkens en de al vertrokken Harbaoui waren goed voor twee doelpunten met het hoofd.

Oude bekende: Stéphane Demol

Stéphane Demol speelde vier jaar bij de eerste ploeg van Anderlecht ('84-'88) en één jaar bij Standard, waar hij later hulptrainer werd. Toch ligt zijn hart in Brussel. "Ik heb er mijn jeugd doorgebracht en heb er het langst gespeeld, dus ik voel mij iets meer paars dan rood. Ook al heb ik bij beide clubs goede herinneringen", klinkt het.

Volgens de 52-jarige Brusselaar is er dit seizoen weinig verschil tussen de twee ploegen. "Ze hebben het beiden eigenlijk erg slecht gedaan in de reguliere competitie en mogen van geluk spreken dat ze dankzij de play-offs een kans krijgen om zich te herpakken."

Anderlecht is terug op de goede weg, maar als ze nog willen meedoen voor het kampioenschap moeten ze blijven, winnen volgens de voormalige assistent-trainer van de Rode Duivels. "Ik geloof zeker nog dat Anderlecht de titel kan pakken, al zit Club Brugge in een comfortabelere positie. Het is nu zaak voor paars-wit om de lijn van van de laatste match door te trekken. Ik geef ze 35 procent kans op de titel, Brugge 65 procent."

Een belangrijke factor in de heropleving van Anderlecht is hun herboren spits. Lukasz Teodorczyk (26) heeft de weg naar het doel hervonden. Tegen Club Brugge scoorde de Pool toch al zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. Demol blijft kritisch voor Teo. "De Teodorczyk van vorig seizoen had waarschijnlijk meer doelpunten gemaakt tegen Club Brugge. Hij is terug op de goede weg, maar zit nog niet op zijn topniveau", besluit hij.

Onderlinge duels

De geschiedenis leert ons dat Standard thuis tegen Anderlecht een moeilijk te voorspellen wedstrijd is. In 78 ontmoetingen won Standard 29 keer, 22 keer werd het gelijk en 27 keer verloren de Rouches. Opvallend: beide ploegen scoorden nagenoeg evenveel doelpunten. Standard 97 en Anderlecht 98.

In play-off 1 is Standard in eigen huis ongeslagen tegen Anderlecht . De twee ploegen speelden vijf keer tegen elkaar. Drie keer hielden de Rouches de drie punten thuis. Twee keer bleef het 0-0. De laatste wedstrijd in PO1 werd 3-1 voor Standard. Imoh Ezekiel (2x) en Geoffrey Mujangi Bia zorgden voor de Luikse goals. Youri Tielemans tekende voor de eerredder.

Dit seizoen

Anderlecht haalde dit seizoen vier op zes tegen Standard. Paars-wit won thuis met 1-0. Henry Onyekuru scoorde het enige doelpunt. Op Sclessin viel er heel wat meer te beleven. De supporters kregen in Luik maar liefst zes doelpunten voorgeschoteld. Sofiane Hanni, ondertussen speler van van Spartak Moskou, scoorde een hattrick in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht. Christian Luyindama (2x) en Orlando Sa scoorden voor Standard.

2010: Standard speelt Anderlecht van de mat

In dit jaar speelden de Rouches regerend landskampioen Anderlecht volledig zoek. Onder leiding van Dominique D'Onofrio werd het 5-1. Mémé Tchité (2x), Mbaye Leye, Eric Bokanga en Mehdi Carcela scoorden de doelpunten voor Standard. Mbark Boussoufa scoorde voor Anderlecht. Later dat jaar grepen de Rouches nipt naast de titel. Ze eindigden met hetzelfde aantal doelpunten naast Racing Genk op de eerste plaats, maar die eindigden voor Standard in de reguliere competitie waardoor de landstitel naar de Limburgers ging.

De scheidsrechter: Lawrence Visser

Visser floot dit seizoen al een wedstrijd tussen de twee ploegen. In de heenronde versloeg Anderlecht Standard thuis met 1-0. Paars-wit kreeg twee gele kaarten onder de neus geduwd. Standard kreeg er één.

De Limburger floot in totaal drie wedstrijden van Anderlecht. Telkens in het Astridpark. Twee keer won paars-wit, één keer ging het thuis onderuit tegen Charleroi.

Standard speelde vier wedstrijden onder leiding van de 29-jarige scheidsrechter. Telkens uitwedstrijden. Twee keer verloren de Rouches, één keer wonnen ze en één keer werd het een gelijkspel.