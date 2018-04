PO1-Preview van Racing Genk – Standard Luik: "Het is van moeten voor Racing Genk" JP

07 april 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Racing Genk is erop gebrand om revanche te nemen voor de verloren bekerfinale. Al zal dat niet vanzelfsprekend worden tegen Standard dat al zeven wedstrijden ongeslagen is. Wij presenteren u de PO1-preview: alles wat u moet weten over dit duel. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Dirk Medved.

Genkse zwakte: stilstaande fases

Racing Genk slikte dit seizoen 37 doelpunten, van de PO1-ploegen doen enkel Anderlecht en Standard slechter. Maar het zwakste punt in de Genk-defensie zijn de stilstaande fases. 38% van de tegendoelpunten kwam na corner, penalty's en vrije trappen. En net dat is één van de sterke punten van Standard. De Rouches scoorden al 15 keer vanop stilstaande fase, goed voor 34% van hun doelpunten. Enkel Club Brugge doet beter.

Standard minste schoten tegen, maar niet minste doelpunten

Onder Ricardo Sá Pinto kan terugvallen op een sterk defensief blok. In 31 matchen kregen ze het minste aantal schoten tegen: 237 (Genk 278). Toch is Standard niet de minst gepasseerde ploeg. Integendeel, op Anderlecht na slikte Standard dit seizoen al de meeste doelpunten van de PO1-kandidaten. Toch nog werk voor de boeg dus voor Ochoa en Gillet.

Oude bekende: Dirk Medved

Ex-Rode Duivel Dirk Medved speelde zowel voor Racing Genk (1985-1989) als Standard Luik (1997-1999). Volgens de 49-jarige Belg is het stilaan van moeten voor de Limburgers. “Standard is door de bekerwinst al zeker van Europees voetbal, maar Racing Genk moet zich nog kwalificeren. Ze staan zesde in PO1, dus is er maar één tactiek en dat is aanvallen.”

Standard is bezig aan een hele sterke periode. De verdienste van de trainer meent de voormalige verdediger. “Sa Pinto is een excentriek persoon. Hij reageert zeer emotioneel langs de zijlijn. De spelers hebben het enthousiasme ondertussen overgenomen. Dat is volgens mij de kracht van Standard geworden.”

Medved zal vanavond supporteren voor de ploeg van Philippe Clement. “Mijn hart ligt bij Genk. Ik baat er een café uit en ik heb ook niet zo’n goede herinneringen aan mijn periode bij Standard. Ik ben toen zwaar gekwetst geraakt wat uiteindelijk het einde van mijn carrière betekende."

Onderlinge duels

Racing Genk ontving Standard al 32 keer in de Luminus Arena. De Limburgers konden nog maar negen keer winnen in eigen huis, Standard was twaalf keer de betere. In play-off 1 zien de Genkse cijfers er een stuk beter uit. Genk speelde in de eindcompetitie vier keer thuis tegen Standard. Drie keer trokken ze aan het langste eind. In één daarvan pakte Racing Genk zelfs in eigen huis de titel tegen Standard.

Dit seizoen: nul op zes voor Racing Genk

In de reguliere competitie wilde het dit seizoen tegen Standard niet lukken voor de Limburgers. Op Sclessin kwamen ze nochtans op voorsprong door een doelpunt van Siebe Schrijvers. Maar in de tweede helft keerde de Rouches de situatie nog om met doelpunten van Edmilson Junior en Paul-José Mpoku. Ook thuis kon Genk geen vuist maken. Mpoku en Agbo zorgden voor een 0-2 eindstand.

De scheidsrechter: Bram Van Driessche

Van Driessche floot dit seizoen drie wedstrijden van Racing Genk. Ondanks twee penalty’s in het voordeel van de Limburgers, konden ze geen enkele van de drie wedstrijden winnen. Twee keer bleven ze hangen op een gelijkspel en één keer verloor Genk.

Standard verging het onder leiding van Van Driessche een stuk beter. De scheidsrechter floot dit seizoen twee wedstrijden van de Rouches. Die resulteerde in een overwinning en een gelijkspel.