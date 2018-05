PO1-preview van Racing Genk - AA Gent: "Gent zal niet meer uit negatieve spiraal geraken" SVL

10 mei 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Racing Genk en AA Gent zijn allebei op zoek naar eerherstel. De Limburgers keerden met het schaamrood op de wangen terug uit Luik, terwijl de Gentenaars helemaal op de dool zijn na een 1 op 15. Wie kruipt uit het dal en neemt alsnog een serieuze optie op plek 4? Wij blikken in deze preview vooruit met onder andere de visie van een ex-speler van beide clubs: Wouter Corstjens.

Topschutter gezocht in Genk

In de Luminus Arena loopt dit seizoen geen échte 'killer' rond. Vijf spelers vonden slechts 5 keer de weg naar doel, met name Trossard, Ingvartsen, Pozuelo, Malinovskyi en Schrijvers. Daarmee is het groepje eveneens clubtopschutter. Het ontbreken van een speler met een neus voor goals kan de Limburgers serieus parten gaan spelen in de strijd om de vierde plaats met Charleroi en AA Gent.

Buffalo's hebben het moeilijk vanaf de stip

Ook de bezoekers uit Gent vinden moeilijk de weg naar doel, maar dan vanaf elf meter. Van de laatste vijf toegekende strafschoppen kon Gent er slechts twee benutten. Gigot, Kubo en Yaremchuk misten één voor één de laatste wedstrijden. Enkel Moses Simon blijkt een betrouwbare schakel als het op penalty's aankomt. Hij miste geen enkele van zijn drie elfmeters dit seizoen. Het geeft Genk-doelman Vukovic alvast hoop, indien de Buffalo's straks een strafschop zouden krijgen.

Oude bekende: Wouter Corstjens

Iets wat weinig mensen weten: Wouter Corstjens begon zijn professionele carrière bij Racing Genk (2005-2006), nadat hij doorstroomde vanuit de jeugd. Hij speelde er wel slechts één officiële wedstrijd. Na zes seizoenen Westerlo maakte hij de overstap naar AA Gent, waar hij tussen 2012 en 2015 actief was. Door een zware blessure bleef hij echter op de sukkel en kreeg hij weinig speelgelegenheid in het eerste elftal. Tegenwoordig speelt hij, net als enkele jaren terug, in de Kempen bij Westerlo.

Corstjens ziet één grote favoriet voor de wedstrijd tussen zijn ex-clubs. "Beide ploegen hebben een zware dreun gekregen. De grootste was zeker voor Genk, met de 5-0-pandoering op Standard. Toch verwacht ik dat Genk de wedstrijd zal winnen, omdat zij in recente wedstrijden van de play-offs toch een goed niveau hebben gehaald", aldus Corstjens.

Voor de Buffalo's wordt het volgens hem een ander verhaal. "Voor Gent gaat het de laatste tijd zeer moeizaam. Eenmaal je in een negatieve spiraal zit, is het in play-off 1 moeilijk om daaruit te geraken. Ik verwacht niet dat Gent punten zal pakken". De vierde plaats wordt dus ook een moeilijk verhaal volgens hem. "De winnaar van deze wedstrijd zie ik als grootste kanshebber om vierde te worden. Die ploeg zal een streepje voor hebben op de concurrent. Charleroi reken ik niet echt mee", is de klare taal van de in Maastricht geboren Belg.

Ook het ontslag van assistent-coach Bernd Thijs zal geen soelaas brengen in de Arteveldestad, denkt Corstjens. "In principe blijft Gent op dezelfde manier voetballen, aangezien de hoofdtrainer (Vanderhaeghe, red.) nog steeds dezelfde persoon is". Ook Corstjens zelf was verrast door het plotse ontslag van Thijs. "Ik ken Bernd als een heel sympathieke kerel met veel voetbalkennis. Wat er precies gebeurd is, weet ik natuurlijk niet.".

Onderlinge duels

De match van vanavond wordt de 30ste confrontatie tussen Racing Genk en AA Gent in Limburg. Van de voorbije 29 duels kon Genk er 15 winnend afsluiten, de bezoekers trokken 8 keer aan het langste eind. In de overige 6 matchen viel er geen winnaar. De tabel hieronder geeft de uitslagen van de laatste tien jaar weer.

2016: Gent met late penalty op weg naar titel

In play-off 1 namen beide ploegen het drie keer tegen elkaar op in de Luminus Arena. In 2011 en 2012 won de thuisploeg eenvoudig, maar de laatste keer (in 2016) gingen de Buffalo's met de drie punten aan de haal. Het werd 1-2 na goals van Leon Bailey, Laurent Depoitre en een (discutabele) penalty van Renato Neto in de toegevoegde tijd. Dat jaar werd AA Gent ook landskampioen.

2009: Eerste match Courtois

Op 15 april 2009 maakte ene Thibaut Courtois zijn debuut in de hoogste klasse in een wedstrijd tussen Genk en Gent. Na het vertrek van Logan Bailly en Sinan Bolat tijdens de winterstop, de schorsing van Davino Verhulst én de blessures van Sem Franssen en Koen Casteels, mocht Courtois zijn opwachting maken. De toen 16-jarige Courtois maakte bijzonder veel indruk. Het startschot voor een indrukwekkende carrière was gegeven. De wedstrijd eindigde toen op een 2-2-gelijkspel.

Dit seizoen: Generale repetitie voor PO1

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie won AA Gent met 1-2 in de Luminus Arena. Veel stond er die match niet echt op het spel, aangezien beide ploegen al geplaatst waren voor play-off 1. Verstraete en Kalu zetten de Gentenaars op weg naar een eenvoudige zege, Trossard kon slechts laat milderen. Voor Genk was deze nederlaag niet alleen een slechte generale repetitie voor de play-offs, maar ook voor de bekerfinale, die een week later verloren werd van Standard.

De scheidsrechter: Lawrence Visser

Visser was dit seizoen drie keer scheidsrechter in een wedstrijd van RC Genk. Daarvan konden de Limburgers er geen enkele winnen. Meer zelfs: de Genkse spelers vonden slechts één keer de weg naar doel. Er werd twee keer verloren en één gelijkspel uit de brand gesleept. Visser trok in deze matchen 11 gele kaarten voor Genk. Opvallend is dat Malinovskyi telkens op de bon ging. Voorts kregen ze één penalty voor (gemist door Schrijvers) en één tegen (gescoord door Refaelov) in deze wedstrijden.

Visser had ook in vier matchen van AA Gent de leiding. Eén keer wonnen de Buffalo's, tweemaal werd verloren en één keer eindigde de wedstrijd op een gelijkspel. Er werden daarin 9 gele kaarten getrokken voor Gentse spelers.

Beide ploegen hebben het duidelijk moeilijk om een wedstrijd met Visser als scheidsrechter te winnen. Maakt Genk of Gent een einde aan deze negatieve reeks, of krijgen we voor het eerst in bijna tien jaar een gelijkspel? Aftrap vanavond om 20u30 in de Luminus Arena.