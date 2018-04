PO1-preview van Genk-Anderlecht: "Anderlecht heeft nooit echt geloofd in de titel" AB

21 april 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Kan Racing Genk thuis een 6 op 6 pakken in play-off 1, óf gaat Anderlecht met de drie punten lopen in de Luminus Arena? In deze preview blikken we alvast vooruit naar de match tussen RC Genk en Anderlecht, mét de visie van een ex-speler van beide teams: Thomas Chatelle.

Genk won nog niet nadat het op achterstand kwam

RC Genk kon dit seizoen nog geen enkele achterstand ombuigen in een overwinning. De Limburgers waren dit seizoen al in zestien matchen op achtervolgen aangewezen, daarin verloren ze negen keer en dwongen ze zeven gelijke spelen af, amper 7 op 48 dus. Genk is samen met degradant KV Mechelen het enige team dat er dit seizoen nog niet in slaagde de drie punten te pakken na een achterstand.

Schoten Anderlecht spatten uiteen op het doelhout

Anderlecht raakte dit seizoen al 15 keer de paal of deklat, geen enkele ploeg trof het doelhout meer. Bij Anderlecht trapte Henry Onyekuru, die sinds eind vorig jaar geblesseerd is, al drie keer op de paal. Tegen Standard spatte ook het schot van middenvelder Sven Kums uiteen op het doelhout.

Oude bekende: Thomas Chatelle

Voor Thomas Chatelle, die dezer dagen analist is, waren Genk en Anderlecht de twee belangrijkste clubs uit zijn carrière. De gewezen middenvelder speelde 146 matchen in zeven seizoenen (2000-2007) voor de Limburgers en scoorde daarin dertien keer. In 2008 maakte hij de overstap naar Anderlecht waar hij vier seizoenen (2008-2012) zijn brood verdiende. In 58 matchen voor paars-wit maakte hij vijf doelpunten.

De intussen 37-jarige Chatelle beschouwt Genk als misschien wel dé best voetballende ploeg in play-off 1. "RC Genk is technisch de beste ploeg van de play-offs. Ik heb Genk al dingen zien doen die ik bij andere teams nog niet zag, spelers als Pozuelo en Trossard zijn dé sterkhouders bij Genk", zegt Chatelle. "Maar het ontbreekt de Limburgers aan efficiëntie. In de defensie zag ik Aidoo en Colley al klungelen, en offensief werken ze de kansen ook niet af."

De ex-speler van Genk en Anderlecht ziet paars-wit winnen vanavond. "Want Anderlecht kan een inefficiënt Genk afstraffen. Tegen Club Brugge en Standard speelde paars-wit ook redelijk goed", zegt Chattele. "Maar voor de titel is het nu wel over voor Anderlecht. Ik denk dat ze bij paars-wit, zelfs na de zege tegen Club, nooit echt in de titel hebben geloofd. Als we het seizoen bekijken, mag Anderlecht blij zijn als ze op het einde van de rit tweede eindigen en een Champions League-ticket kunnen bemachtigen."

Onderlinge geschiedenis

RC Genk ontvangt Anderlecht voor de 33ste keer. De Limburgers hielden de drie punten amper vijf keer thuis, paars-wit won 20 duels. Genk speelde in play-off 1 al vijf keer in eigen huis tegen Anderlecht en zijn een moeilijke klant voor paars-wit, dat maar twee keer kon winnen. De play-off 1-duels tussen beide clubs zorgden al voor spektakel, vooral de 5-2 en de 0-4 springen in het oog.

2012: 3 assists voor Jovanovic in 0-4 overwinning

0-4 was het zware verdikt voor Racing Genk in 2012. De troepen van de toenmalige trainer Mario Been waren - mede door een blessure van Kevin De Bruyne - niet sterk genoeg om Anderlecht ook maar iets in de weg te leggen. Jovanovic strooide met assists en Rubenilson Kanu maakte twee doelpunten. Anderlecht won dat seizoen de titel, RC Genk eindigde als vijfde.

2016: Genk vernedert Anderlecht na vroege rode kaart Okaka

Twee jaar geleden stonden Genk en Anderlecht voor het laatst tegenover elkaar in play-off 1. De wedstrijd werd ontsierd door een vroege rode kaart van Stefano Okaka. De Italiaanse spits mocht na tien minuten gaan douchen na een duw op Kabasele. Anderlecht kwam uiteindelijk toch twee keer op voorsprong, maar Genk kwam telkens terug na enkele prachtige goals van Leon Bailey, die nu bij Bayer Leverkusen speelt, en Alejandro Pozuelo. In het laatste kwartier ging Anderlecht volledig kopje onder, eindstand: 5-2.

Dit seizoen: Anderlecht wint met kleinste verschil

Anderlecht maakte in januari de trip naar Genk en won met het kleinste verschil. Sofiane Hanni, die intussen bij Spartak Moskou speelt, besliste de match met een subliem lobje over doelman Vukovic. Ruslan Malinovski pakte in de 54ste minuut zijn tweede geel en deed zijn ploeg helemaal de das om.

De scheidsrechter van vanavond: Christof Dierick

Ref Christof Dierick moet vanavond de wedstrijd in goede banen leiden. Dierick floot dit seizoen nog geen enkele wedstrijd van RC Genk, van Anderlecht leidde hij al twee wedstrijden. Anderlecht won één keer en speelde één keer gelijk. Dierick floot één penalty voor Anderlecht, tegen Mechelen. Morioka miste vanop de stip in zijn debuutmatch. Ref Dierick deelde in totaal zes gele kaarten uit aan paars-wit.