PO1-preview van Club Brugge-Charleroi: "Club zal na hun nederlagen met honger aan de aftrap staan" AB

19 april 2018

10u00 1 Jupiler Pro League Club Brugge krijgt vanavond een Charleroi over de vloer dat al elf wedstrijden niet kon winnen. Ook blauw-zwart moet zich na twee nederlagen op rij herpakken. Welke ploeg pakt nog eens drie punten? Wij blikken in deze preview alvast vooruit naar het duel tussen Club Brugge en Charleroi, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Tim Smolders.

Club Brugge scoorde al 77 opeenvolgende thuismatchen

Club Brugge en zijn thuisreputatie, het is wel wat. Blauw-zwart heeft al 77 (!) thuismatchen op rij gescoord, geen enkele club deed ooit beter. De laatste keer dat een uitploeg in het Jan Breydelstadion de nul kon houden, was in mei 2014. Toen won Anderlecht met 0-1 na een owngoal van Thomas Meunier. Scoren de Bruggelingen vanavond in hun 78ste thuismatch op rij?

Felice Mazzu gebruikte minste aantal spelers

De trainer van Charleroi, Felice Mazzu, is de coach die het minste aantal spelers gebruikte in de Belgische competitie. Amper 24 verschillende namen stonden dit seizoen al eens tussen de lijnen bij Charleroi. Bij Club Brugge mochten al 31 spelers opdraven, Anderlecht staat met 33 gebruikte spelers op nummer één. Charleroi heeft met 27 spelers ook een kleine kern en beperkt budget. Daarbovenop komt nog eens het blessureleed. Zo is Steeven Willems al het hele seizoen buiten strijd en ook doelman Penneteau ligt in de lappenmand.

Oude bekende: Tim Smolders

Tim Smolders, nu lid van de reviewcommissie, speelde voor Club Brugge én Charleroi. In vijf seizoenen speelde hij 66 wedstrijden voor blauw-zwart, hij maakte acht doelpunten. Na een tussenstop bij het Nederlandse Rosendaal kwam Smolders bij Charleroi terecht. Smolders stond 83 keer op het veld voor de Carolo's en maakte veertien doelpunten.

Tien jaar geleden scoorde Smolders in de laatste overwinning van Charleroi op het veld van Club Brugge. "Ik vrees dat Charleroi die stunt vandaag niet zal overdoen. Club zal meteen het heft in handen nemen en Charleroi achteruit drukken", zegt Smolders. "Na hun twee nederlagen zal blauw-zwart met honger aan de aftrap staan, ik verwacht niets minder dan de zege voor Club Brugge."

Voor Smolders is het duel tussen Club en Charleroi nog altijd iets speciaals. "Ik bezoek Club Brugge meer dan Charleroi, maar ik heb altijd graag gespeeld voor beide clubs. Ik was ooit man van het seizoen bij Charleroi, dat zijn dingen die bij blijven." Club Brugge verloor twee wedstrijden na elkaar, maar volgens Smolders zal blauw-zwart de titel niet meer uit handen geven. "Club speelt nu twee matchen in eigen huis (tegen Charleroi en AA Gent nvdr.), waar ze al bewezen hebben quasi onverslaanbaar te zijn én ze hebben nóg drie punten voorsprong op Anderlecht. Ik zie Club Brugge de titel gewoon binnenhalen."

Onderlinge duels: Club 11 thuismatchen ongeslagen

Het is de 48ste Club Brugge-Charleroi. De thuisploeg won liefst 36 keer, de Zebra's konden amper drie duels op het veld van Club naar hun hand zetten. De Bruggelingen en de Carolo's kwamen elkaar al twee keer tegen in play-off 1. Vorig jaar speelden ze gelijk, in 2015 won club overtuigend met 3-1. De laatste overwinning van Charleroi op Jan Breydel dateert al van tien jaar geleden.

2008: Laatste overwinning voor Charleroi

In 2008 boekten de Carolo's hun laatste overwinning op het veld van Club Brugge. Ze wonnen met 0-2, de doelpuntenmakers van dienst waren Tim Smolders en Cyril Théréau, die nu voor het Italiaanse Fiorentina uitkomt. Club Brugge zou in het seizoen 2007-2008 derde eindigen op tien punten van kampioen Standard, Charleroi werd achtste.

2010: De grote Ivan Perisic -show

In 2010 maakte Ivan Perisic brandhout van Charleroi. De Kroaat die nu voor Inter uitkomt, verwende het Brugse publiek met vier doelpunten en één assist. Op het einde het seizoen werd Perisic topschutter voor Jelle Vossen en Paulo Henrique. In 70 wedstrijden voor Club Brugge maakte hij 31 doelpunten, het leverde hem een transfer naar Borussia Dortmund op.

Dit seizoen: Spectaculair gelijkspel: 3-3

In februari zorgden Club Brugge en Charleroi voor spektakel. Na enkele knappe goals werd het 3-3. Zo tekende Anthony Limbombe met een heerlijke knal voor de 1-1, Gaëtan Hendrickx pakt uit met een knap afstandsschot dat perfect buiten het bereik van Gabulov in doel belandde én Hans Vanaken zette de Charleroi defensie voor schut en werkte mooi af. Bekijk hier nog eens alle goals:

De ref van vanavond: Jonathan Lardot

De ref van vanavond is Jonathan Lardot. Hij floot dit seizoen al twee wedstrijden van Club Brugge, tegen Genk en Gent. Beide duels werden verloren door de Bruggelingen. Hij gaf blauw-zwart al negen gele kaarten én floot één keer voor een penaltyfout van Club Brugge. Lardot leidde ook al twee matchen van Charleroi, aan de Carolo's deelde hij zeven keer geel uit, ze wonnen en verloren één keer.