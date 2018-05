PO1-preview van Club Brugge-Anderlecht: "De Brugse twaalfde man stuwt z'n spelers vooruit en zal het Anderlecht nóg moeilijker maken" Axel Brisart

06 mei 2018

10u00 2 Jupiler Pro League Wordt Club Brugge - Anderlecht dé beslissende match van het seizoen? Als Club wint, mag het zich opmaken voor het titelfeest. Maar Anderlecht kan de titelrace nog altijd spannend maken. In deze preview blikken wij alvast vooruit naar de topper tussen Club Brugge en Anderlecht, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Marc Degryse, onze huisanalist.

Club Brugge ongeslagen na voorsprong

Wat als Club Brugge op voorsprong komt? Dan verliest het niet. De thuisploeg kwam dit seizoen al 27 keer op voorsprong, en verloor daarna nog nooit. Sterker nog, ze wonnen 22 keer en speelden maar vijf keer gelijk. Het bewijs dat het zowel aanvallend als verdedigend goed draait bij blauw-zwart. Als Anderlecht vanavond moet achtervolgen, zal het dus bijzonder moeilijk worden voor paars-wit om nog iets te rapen op het veld van Club Brugge.

Penalty's en Anderlecht: geen geslaagd huwelijk

Neen, Anderlecht en penalty's het is geen geslaagd huwelijk. Niet dat ze er de laatste tijd veel missen, maar ze versieren er quasi geen. Paars-wit kreeg dit seizoen nog maar zes penalty's, waarvan er amper drie succesvol zijn omgezet. Vergeleken met Club Brugge is dat op z'n minst magertjes te noemen. Zij versierden er al veertien en zetten er dertien om.

De oude bekende: Marc Degryse

Marc Degryse (52), op dit moment actief als huisanalist van HLN, speelde in de jaren tachtig en negentig voor Club Brugge en Anderlecht. Bij blauw-zwart stond hij in zes seizoenen (1983-1989) 179 keer tussen de lijnen en scoorde hij 95 keer. Uiteindelijk maakte hij de controversiële overstap naar aartsrivaal Anderlecht. Bij paars-wit maakte hij 66 doelpunten in 170 matchen (1989-1995).

"Of dit dé beslissende match van het seizoen is? Misschien", zegt een twijfelende Degryse. "Als club wint dan is het zo goed als zeker voor de titel, maar stel je nu voor dat Anderlecht toch met de zege gaat lopen", zegt Degryse. "Dan komt paars-wit op amper twee punten en is het kampioenschap verre van beslist."

'Alles kan in het voetbal', klinkt het grootste cliché uit het voetbal. Maar neen, Degryse gelooft niet in een overwinning voor Anderlecht. "Het zou me verbazen als iemand me nu kan uitleggen waarom Anderlecht zou winnen." Club Brugge is al 48 thuismatchen ongeslagen, het laatste verlies van Club in eigen huis dateert van december 2015 (tegen Anderlecht). "Dat is op zich al een statistiek waardoor de tegenstanders beseffen dat ze over ‘een col van buiten categorie’ moeten, niet evident. De twaalfde man van Club stuwt de spelers vooruit en dat zal het Anderlecht alleen maar moeilijker maken", besluit Degryse.

Het zou me verbazen als iemand me nu kan uitleggen waarom Anderlecht zou winnen" Marc Degryse

Onderlinge geschiedenis

Club Brugge ontvangt Anderlecht voor de 71ste keer. De thuisploeg won in eigen huis 33 confrontaties, paars-wit 16. 21 keer eindigde de clash in een gelijkspel. Beide clubs zijn de enige teams die er altijd bij waren in play-off 1. De laatste keer dat Anderlecht kon winnen in de play-offs op Jan Breydel was in 2014. Toen eindigde de match op 0-1 na een own-goal van Thomas Meunier.

2014: Laatste PO1-zege voor Anderlecht in Brugge

Vier jaar geleden was Thomas Meunier, die nu bij PSG zijn brood verdient, de pineut van Brugge. Na een tumultueuze wedstrijd met onder meer een rode kaart voor Aleksandar Mitrovic leken we op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen. Maar vijf minuten voor tijd verschalkte Thomas Meunier zijn eigen doelman. Anderlecht won en zou tien dagen later de titel pakken.

2016: Club speelt kampioen tegen Anderlecht

Twee jaar geleden ging hét droomscenario voor Club Brugge in vervulling. In eigen huis verzekerden ze zich van de titel na een duidelijke 4-0-zege. Abdoulay Diaby (2), Hans Vanaken en Timmy Simons trapten blauw-zwart naar het titelfeest.

Dit seizoen: Club wint met forfaitcijfers

De Brugse supporters die in december een kaartje kochten voor Club Brugge-Anderlecht zullen het hen niet beklaagd hebben. Blauw-zwart maakte er voor eigen volk een spektakelmatch van. Anderlecht keerde met een 5-0 pandoering huiswaarts. De Brugse doelpuntenmakers van dienst waren Abdoulay Diaby, die twee keer scoorde in één minuut, Ruud Vormer, Jelle Vossen en Hans Vanaken.

De scheidsrechter van vanmiddag: Lawrence Visser

Lawrence Visser moet de wedstrijd van vanavond in goede banen leiden. Hij floot al zeven wedstrijden van Club Brugge, daarin won Club vijf keer en speelde het twee maal gelijk. Visser deelde al 19 gele kaarten uit aan blauw-zwart en wees al vijf keer naar de stip in het voordeel van Club.

Van Anderlecht leidde Visser nog maar vier wedstrijden dit seizoen. De Brusselaars wonnen en verloren twee keer. Ref Visser gaf paars-wit negen gele en twee rode kaarten. Hij wees één keer naar de stip in het voordeel van de Brusselaars.