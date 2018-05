PO1-preview van Charleroi - Standard: "Standard is de grootste vijand van Charleroi, het wordt een agressieve derby met veel duels" Axel Brisart

20 mei 2018

10u00 0 Jupiler Pro League De Waalse derby tussen Charleroi en Standard is er altijd een op het scherpst van de snee. De Rouches moeten een punt pakken om zeker te zijn van de voorronde van de Champions League. Maar de thuisploeg zal Standard geen cadeaus geven. Wij blikken alvast vooruit naar de derby tussen Charleroi en Standard, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Eric Van Meir.

Wordt Charleroi-defensie de slechtste ooit in PO1?

De Carolo's hebben het moeilijk in play-off 1 en ze incasseren veel goals, 22 om precies te zijn. Daarmee hebben ze op dit moment al de vijfde slechtste defensie ooit in PO1. Het 'record' staat op naam van Lokeren, dat in 2014 25 doelpunten om de oren kreeg. Charleroi incasseert dus maar beter niet te veel goals tegen een efficiënt Standard.

Dodelijk trio: Edmilson - Carcela - Emond

De defensie van Charleroi zet zich maar beter schrap. De voorhoede van Standard swingt in deze play-offs, met dank aan het trio Edmilson, Carcela en Emond. De Rouches scoorden in deze play-offs al twintig keer, geen enkele ploeg doet beter. Vijftien van die twintig doelpunten kwamen van de voeten van Edmilson (7), Carcela (3) en Emond (5). Een gouden trio.

De oude bekende: Eric Van Meir

Eric Van Meir, op dit moment analist bij Play Sports, stond voor Charleroi 115 keer tussen de lijnen in vijf seizoenen (1991–1996). De voormalige verdediger maakte daarin 15 doelpunten. Na een succesvolle periode met Lierse - dat hij later ook zou trainen - trok Van Meir naar Standard, waar hij in twee seizoenen (2001–2003) 35 matchen speelde en twee keer scoorde.

Voor beide clubs staat er nog heel wat op het spel. Als Charleroi wint, kunnen ze nog een Europees ticket in de wacht slepen. Standard moet gelijkspelen om zeker te zijn van de voorronde van de Champions League. "Aan motivatie geen gebrek bij beide teams. Het is een derby, de inzet is groot én ze willen het seizoen in schoonheid eindigen. Dit wordt geen eindeseizoensmatch", zegt Van Meir. "Ik heb zelf een paar Waalse derby's meegemaakt als speler en geloof me, Charleroi gunt Standard niets. De Rouches zijn de grootste vijand van Charleroi. Ik verwacht een agressieve match met veel duels."

Zowel Charleroi als Standard verrassen Van Meir in deze play-offs. "Van de Carolo's had ik deze inzinking niet verwacht. In de reguliere competitie waren ze toch een sterke ploeg en op een bepaald moment zelfs de grootste uitdager van de kampioen, Club Brugge", aldus Van Meir. "Charleroi-coach Mazzu heeft een te smalle kern. Hij heeft maar een achttiental spelers die titularis kunnen zijn, daarmee kan je niet op topniveau blijven spelen. Standard daarentegen verrast me in goede zin. Dat ze zoveel punten zouden pakken, zag ik niet aankomen. Het trio Edmilson, Carcela en Emond is ongelooflijk gevaarlijk."

Van Charleroi had ik deze inzinking niet verwacht" Eric Van Meir

Onderlinge geschiedenis

Het is de 56ste Waalse derby op Mambourg. Charleroi kon de drie punten achttien keer thuishouden, twaalf keer speelden ze gelijk, Standard won 25 duels. Ze ontmoetten elkaar al twee keer in de play-offs (1x PO1 en 1x PO2) én twee keer won Charleroi zijn thuismatch met 1-0. Een voorbode voor vanavond?

2012: Standard laat de netten zes keer trillen

Zes jaar geleden boekte Standard een spectaculaire overwinning op het veld van Charleroi. De Rouches vernederden de Zebra's met 2-6, de grootste zege ooit voor Standard op Mambourg. Doelpuntenmakers voor de uitploeg waren: Imoh Ezekiel (2), Yoni Buyens (2), Astrit Ajdarevic en Luis Manuel Seijas. Voor de thuisploeg maakten Harlem-Eddy Gnohere en Mijusko Bojovic de eretreffers. Vooral de panenka van Seijas en de mooie lob van Buyens blijven bij.

2015: Tainmont trapt Carolo's naar zege

De voorlopig laatste thuiszege van Charleroi tegen Standard dateert van drie jaar geleden. De Carolo's wonnen de play-off 1-match met het kleinste verschil. De Franse middenvelder Clément Tainmont, die dit seizoen voor KV Mechelen uitkwam, trapte de thuisploeg naar een knappe zege in de Waalse derby.

Dit seizoen: potig duel ontaardt in kaartenfestival en gelijkspel

In februari trokken de Rouches naar Mambourg. Het was een match vol stevige duels, gele kaarten en weinig doelpunten. Charleroi kreeg vijf kaarten onder de neus geduwd, Standard drie én Laifis kreeg een rode kaart. Kaveh Rezaei opende de score voor de thuisploeg via een penalty, maar Standard kon de gelijkmaker snel op het bord zetten via Orlando Sá, die nu in China voetbalt. Eindstand: 1-1.

De scheidsrechter van vanavond: Jonathan Lardot

De man die deze felbeladen derby in goede banen moet leiden is Jonathan Lardot. Hij floot dit seizoen drie matchen van Charleroi, dat één keer won en twee keer verloor. Lardot gaf de Carolo's in totaal drie gele kaarten. Van Standard floot ref Lardot amper twee wedstrijden. De Rouches wonnen en verloren één keer, ze kregen vier gele kaarten onder de neus geduwd en kregen ook één penalty tegen.