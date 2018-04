PO1-preview van Charleroi-Genk: "Genk moet winnen met het oog op Europees voetbal, maar Charleroi zal zegevieren" AB

13 april 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Amper één punt scheidt Charleroi en Genk in play-off 1, waarin de Carolo's nog geen enkel punt konden sprokkelen. De Limburgers daarentegen wonnen vorige week op eigen veld tegen Standard. Kan Charleroi weer aanknopen met een zege of boekt Genk zijn tweede overwinning op rij? Wij blikken in deze preview alvast vooruit naar Charleroi-Genk, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Hervé Kagé.

Topschutters Charleroi staan droog

Charleroi en scoren, het was de laatste weken geen goed huwelijk. De Carolo's maakten amper twee doelpunten in hun laatste vijf wedstrijden én konden al tien matchen niet winnen. De mannen die voor goals moeten zorgen, Kaveh Rezaei en Cristian Benavente, zijn net als hun team aan een slechte reeks bezig. De Iraanse spits en de Peruviaanse aanvaller staan respectievelijk al vijf en acht matchen droog. Kunnen de spitsen nog eens aan het kanon staan tegen Racing Genk?

Racing Genk meester in vrije trappen

Van de zes play-off 1-ploegen maakte Genk de meeste doelpunten uit vrije trappen. Zeven keer vonden ze de netten via een vrije schop. Dat is in het bijzonder te danken aan één speler: Ruslan Malinovskyi. De Oekraïner scoorde dit seizoen in de competitie vier keer uit een rechtstreekse vrije trap. Vooral zijn goal tegen Club Brugge blijft bij. De keeper, Ethan Horvath, ging onder de bal door en mocht na zijn blunder op de bank plaats nemen.

De oude bekende: Hervé Kagé

Hervé Kagé wordt sinds januari uitgeleend door KV Kortrijk aan het Turkse Karabükspor. De Congolese Belg lanceerde zijn profcarrière in 2009 bij Charleroi. In vier seizoenen voor de Carolo’s speelde hij 93 matchen en maakte hij zes doelpunten. Na zijn passage bij Gent kwam de 29-jarige aanvallende middenvelder vier jaar geleden bij Racing Genk terecht. Bij de Limburgers speelde hij één seizoen. In 22 matchen scoorde hij drie keer.

"Genk en Charleroi zijn twee zeer verschillende ploegen. Genk heeft technisch sterke spelers, terwijl de Carolo's het meer van hun fysieke kracht moeten hebben", zegt Hervé Kagé. "Ik verwacht een open wedstrijd. Bij Racing Genk is het van moeten na de verloren bekerfinale, zonder een Europees ticket is hun seizoen niet geslaagd. Charleroi daarentegen is geen vaste waarde in play off 1 en de druk is bij hen iets minder hoog. Racing Genk moet winnen, maar Charleroi zal zegevieren. Een pronostiek? 2-1."

Wie de carrière van Kagé gevolgd heeft, zal wel kunnen raden voor wie hij vanavond zal supporteren. "Charleroi is de club van mijn hart, daar is het voor mij als profvoetballer allemaal begonnen. Bij Genk had ik een mindere periode en was er meer druk", besluit Hervé Kagé.

Onderlinge geschiedenis: eerste duel ooit in play-off 1

Charleroi ontvangt Racing Genk voor de 29ste keer op Mambourg. De Carolo's wonnen 17 duels, de Limburgers amper zes. Het is de eerste Charleroi-Genk ooit in play-off 1. Beide teams speelden in het seizoen 2009-2010 wel al tegen elkaar in play off 2, toen werd het 1-2 in het voordeel van Genk.

2001: 23-jarige Wesley Sonck prikt er twee binnen

17 jaar geleden speelde Wesley Sonck een van zijn beste seizoenen ooit. De 23-jarige spits werd in zijn tweede seizoen bij Genk topschutter met 30 doelpunten. Geen enkele speler in de Belgische competitie deed hem dat na. Sonck scoorde twee van zijn 30 doelpunten in de match tussen Charleroi en Genk. Ook Moumouni Dagano pikte zijn doelpuntje mee. De uitploeg won de wedstrijd met 0-3, de ruimste overwinning ooit voor de Limburgers op Mambourg.

2009: Charleroi boekt grootste zege ooit tegen Genk

Ook de ruimste overwinning van Charleroi is een 3-0 zege. In 2009 verzekerden de Carolo's zich van het behoud tegen Racing Genk. Alle doelpunten vielen in de tweede helft en kwamen van de voeten van Christophe Gregoire, Cyril Théreau en Geoffrey Mujangi Bia. Charleroi werd uiteindelijk twaalfde, Genk eindigde op een achtste plaats en won twee weken later de Beker.

Dit seizoen: gelijkspel na doelpunten Rezaei en Karelis

In december maakte Racing Genk de trip naar Charleroi. De thuisploeg kwam op het uur op voorsprong via Rezaei, maar Karelis kon twee minuten later alweer gelijkmaken. Een gesloten match eindigde zo op 1-1.

De ref van vanavond: Erik Lambrechts

Erik Lambrechts floot dit seizoen al twee matchen van zowel Charleroi als Genk. Lambrechts deelde twee gele kaarten uit aan een Charleroi, terwijl hij al vijf gele en één rode kaart trok voor Racing Genk. Ref Lambrechts lijkt Charleroi geluk te brengen: de Carolo's zijn ongeslagen in de twee wedstrijden die de ref floot. Racing Genk daarentegen kon niet winnen in een match onder leiding van Erik Lambrechts.