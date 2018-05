PO1-preview van Charleroi - Club Brugge: "Belangrijk voor Club om eerste doelpunt te scoren zodat ze nog eens kunnen controleren" Jonas Pollet

10 mei 2018

08u00 0 Jupiler Pro League Na hun thuisnederlaag tegen Anderlecht wordt de druk opgevoerd bij Club Brugge. Kan blauw-zwart zich herpakken in Charleroi? Wij blikken in deze preview vooruit met onder andere de visie van een ex-speler van beide clubs: Cedomir Janevski.

Charleroi verloor zijn laatste twee thuiswedstrijden tegen Club Brugge

De Zebra's verloren thuis in de reguliere competitie met 1-2. Anthony Limbombe en Wesley scoorden voor blauw-zwart. Kaveh Rezaei milderde voor Charleroi. In PO1 van vorig jaar werd het 1-3 op Mambourg. José Izquierdo, ondertussen speler van Brighton & Holve Albion, scoorde een hattrick. David Pollet tekende voor het enige doelpunt van de thuisploeg.

Club Brugge kon zijn laatste drie uitwedstrijden niet winnen

De laatste uitwedstrijd die blauw-zwart kon winnen dateert al van 11 maart. Toen won de ploeg van Ivan Leko met 0-1 van STVV. Gouden Schoen Ruud Vormer scoorde het enige doelpunt. Twee nederlagen tegen respectievelijk AA Gent en Anderlecht volgden. Hun laatste uitwedstrijd speelde Club Brugge gelijk tegen Racing Genk. Het werd 1-1 in de Luminus Arena.

Oude bekende: Cedomir Janevski

Janevski begon zijn carrière in België bij Club Brugge. De Macedoniër speelde twee jaar bij blauw-zwart en later vier jaar bij Charleroi. Na zijn carrière als speler werd hij trainer van verschillende Belgische clubs waaronder ook Club Brugge.

Janevski (59) hoopt dat blauw-zwart de titel niet meer uit handen geeft. "Ze hebben een fantastisch seizoen achter de rug. Oké, in de play-offs loopt het wat minder, maar ze hebben voldoende kwaliteiten om vanavond te winnen op Charleroi. Ivan Leko was één van mijn spelers toen ik trainer was bij Club Brugge. Hij kent het voetbal goed en levert prima werk als trainer. Ik gun het hem om kampioen te worden. Het zou sowieso verdiend zijn."

Janevski laat ook zijn licht schijnen over de wedstrijd van vanavond. "Club zal proberen dominant en met hoge pressie te spelen. Dat was ook hun succesformule tijdens de reguliere competitie. Het zal belangrijk zijn om het eerste doelpunt scoren, dan kunnen ze de wedstrijd controleren."

"Charleroi gaat zoals altijd goed georganiseerd en afwachtend spelen. Het is een ploeg die de laatste jaren onder leiding van Felice Mazzu sterk heeft gepresteerd. Ze gaan proberen tegen te prikken op de tegenaanval met de snelle spelers die ze tot hun beschikking hebben", klinkt het.

Club Brugge is mijn familie Cedomir Janevski

Janevski blikt terug op zijn periode bij beide clubs. "Ik heb fantastische jaren gehad bij Charleroi en Club Brugge. Samen met Pär Zetterberg hebben we met Charleroi Europees voetbal afgedwongen en de bekerfinale gehaald", vertelt hij enthousiast. "Club Brugge is mijn familie. Het is daar allemaal begonnen voor mij als speler en als trainer. Later ben ik vijf jaar beloftecoach geweest en dan nog zeven à acht maanden trainer van het eerste elftal. Het was een mooie periode", besluit hij.

Onderlinge duels

Charleroi ontving Club Brugge al 47 keer op Mambourg. Tien keer wonnen De Zebra's, 22 keer won blauw-zwart en 15 keer bleef het gelijk.

In PO1 speelde Charleroi twee keer thuis tegen Club Brugge. De ploeg van Felice Mazzu verloor beide wedstrijden.

2010: Forfaitscore in Charleroi

Club Brugge won onder leiding van Adrie Koster met 0-5 op Mambourg. Ronald Vargas (2x), Ivan Perisic, Vadis Odjidja-Ofoe en Maxime Lestienne scoorden voor blauw-zwart. Jacky Mathijssen was de trainer van De Zebra's.

De scheidsrechter: Erik Lambrechts

Lambrechts floot dit seizoen vier wedstrijden van Charleroi. De Zebra's verloren geen enkele wedstrijd onder zijn leiding. Twee keer speelden ze gelijk en twee keer trokken ze aan het langste eind. Geen slechte cijfers voor de ploeg van Felice Mazzu.

Van Club Brugge floot de scheidsrechter slechts één wedstrijd. Blauw-zwart won met 1-0 tegen STVV. Ruud Vormer scoorde het enige doelpunt.