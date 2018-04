PO1-preview van Charleroi-Anderlecht: "Anderlecht moet minstens tweede worden, dit is een sleutelmatch" AB

06 april 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Charleroi - Anderlecht was vorig jaar nog de beslissende titelmatch voor paars-wit, toen werd het 1-3. Vandaag is het een wedstrijd tussen twee ploegen die moeten vechten voor een Europees ticket. Alles wat u moet weten voor dit duel leest u in deze preview. Mét de visie van een ex-speler van beide ploegen: Hernán Losada.

Charleroi al 10 thuismatchen ongeslagen

Anderlecht heeft de punten nodig, maar op het veld van Charleroi viel er dit seizoen nog niet veel te rapen. De Carolo's zijn al tien thuismatchen op rij ongeslagen. De laatste keer dat ze thuis verloren was op 24 september tegen Club Brugge. Anderzijds is het al een hele tijd geleden dat Charleroi in eigen huis nog kon winnen. De laatste keer was op 19 januari tegen Moeskroen (2-0). Kan Charleroi op eigen veld nog eens drie punten pakken?

Over het veld van Charleroi gesproken... Gisteren werd er in allerijl nog een nieuwe grasmat aangelegd op Mambourg, omdat de vorige onbespeelbaar verklaard was. De club moest voor de topper tegen Anderlecht een nieuw veld laten aanleggen, want een afgelasting zou een forfaitnederlaag betekenen voor de Carolo’s.

Anderlecht trefzekerder, maar incasseert véél meer doelpunten

De aanval van Anderlecht doet het, met drie goals meer, nipt beter dan die van Charleroi. Maar paars-wit incasseerde wel dertien (!) doelpunten meer dan de Zebra's. Een Anderlecht-verdediging die wankelt dus. Vanhaezebrouck haalde Olivier Deschacht opnieuw naar de A-kern, maar de veteraan zal nog niet in de selectie zitten. De hamvraag is of Spajic en co stand zullen houden tegen het aanvallende geweld van Charleroi. Vooral Rezaei en Benavente zijn aan een goed seizoen bezig, maar staan toch al even droog. Rezaei maakte zijn laatste doelpunt tegen Standard op 18 februari en Benavente tegen Antwerp op 27 januari.

De oude bekende: Hernán Losada

Hernán Losada speelde in een niet zo ver verleden voor Charleroi en Anderlecht. De Argentijn verkaste in 2008 naar Anderlecht nadat hij twee jaar furore had gemaakt bij Germinal Beerschot. Maar de middenvelder kon nooit doorbreken bij paars-wit, waarvoor hij in drie seizoenen amper 21 wedstrijden speelde. Losada werd een seizoen (2010-2011) uitgeleend aan Charleroi. In 29 matchen voor de Carolo's scoorde hij zes keer. Ondanks zijn goede prestaties degradeerde Charleroi naar de tweede klasse en Losada keerde terug naar Beerschot.

Hernan Losada had niet zijn beste periode bij Anderlecht, maar toch zal hij niet enkel voor Charleroi supporteren. "Ik wens zowel Charleroi als Anderlecht het beste. Ik heb van mijn passages bij beide clubs goede herinneringen en vrienden overgehouden. Ik heb geen favoriet. Het enige wat ik wil, is dat Beerschot-Wilrijk elke week wint", zegt een lachende Hernán Losada. "Ik denk dat de match op een gelijkspel zal eindigen. Een pronostiek? 2-2."

Volgens Losada, die na play-off 2 een punt zet achter zijn profcarrière en bij Beerschot-Wilrijk aan de slag gaat als beloftentrainer, is Charleroi-Anderlecht een belangrijke wedstrijd. "We kunnen spreken van een sleutelmatch. De ambitie van Anderlecht is om minstens tweede te eindigen en Champions League-voorronde te halen. Door het puntenverlies tegen Gent moeten ze nu echt winnen. Ik zie Charleroi uiteindelijk als derde eindigen en hopelijk Anderlecht als tweede."

Onderlinge geschiedenis

Het is de 56ste Charleroi-Anderlecht. De Carolo's wonnen 15 keer van paars-wit en speelden ook 15 keer gelijk. Charleroi ontving Anderlecht al twee keer in play-off 1 en kon daarin nog nooit winnen. In 2015 verloren ze met het kleinste verschil en vorig seizoen won Anderlecht zijn titelmatch met duidelijk cijfers: 1-3. Of Charleroi kansloos is? Allesbehalve. De Zebra's doen het de laatste jaren goed op eigen veld tegen paars-wit. Zo wonnen ze in de voorbije tien jaar vier keer en speelden ze twee keer gelijk tegen de Belgische recordkampioen.

1997: ruimste overwinning ooit voor Charleroi

3-0, dat was de uitslag van Charleroi-Anderlecht in 1997. De ruimste overwinning ooit voor de Zebra's tegen Anderlecht. De doelpuntenmakers waren Drazen Brnčić, Dandou Selenge en Dante Brogno. Charleroi zou dat seizoen dertiende eindigen, Anderlecht vierde.

2012: Charleroi keert terug naar eerste klasse en wint tegen paars-wit

Het seizoen 2012-2013 was het begin van de wederopstanding van Charleroi. Het keerde na een seizoen afwezigheid terug naar de hoogste voetbalafdeling en won op speeldag 11 tegen kampioen Anderlecht. Guiseppe Rossini en en own-goal van Wasilewski zorgden voor de 2-0 eindstand.

2017: titelmatch voor Anderlecht

Een jaar geleden, op 18 mei om precies te zijn, kroonde Anderlecht zich voor de 34ste keer tot landskampioen op het veld van Charleroi. Anderlecht kwam op achterstand door een goal van Bedia, maar paars-wit ging erop en erover. Doelpunten van Teodorczyck (2) en Massimo Bruno beslisten de wedstrijd.

Dit seizoen: twee heerlijke goals krijgen Anderlecht op de knieën

Op speeldag drie van dit seizoen smeerde Charleroi Anderlecht zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Twee prachtige goals beslisten de wedstrijd. Amara Baby pakte uit met een bom van een schot, en Benavente zette de Anderlecht-verdediging voor schut met een fantastische dribbel.

De scheidsrechter van vanavond: Alexandre Boucaut

Ref Boucaut floot dit seizoen al drie matchen van Charleroi en vier van Anderlecht. Boucaut deelde nog maar één gele kaart uit aan een Charleroi-speler, terwijl hij al twaalf gele en één rode kaart trok voor Anderlecht. Boucaut wees in het voordeel van beide teams ook al één keer naar de penaltystip.