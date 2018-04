PO1-preview van Charleroi-AA Gent:

"Charleroi wil eerherstel na de pandoering tegen Club, maar ook Gent zit met een revanchegevoel" Axel Brisart

22 april 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jupiler Pro League Charleroi is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege in deze play-offs. Kunnen de Carolo's de drie punten pakken tegen Gent, dat na zijn sterke start in PO1 nu toch in een dipje zit? In deze preview blikken wij alvast vooruit naar het duel tussen Charleroi en AA Gent, mét de visie van een ex-keeperstrainer van beide clubs: Philippe Vande Walle.

Charleroi fairste ploeg

Charleroi is de fairste ploeg van alle play-off 1-teams. De troepen van trainer Mazzu namen amper 58 gele kaarten in 34 wedstrijden. Aanvoerder Francisco Javier Martos kwam dit seizoen al 27 keer aan de aftrap bij de Carolo's en pakte maar één gele kaart, straf voor een centrale verdediger.

Twee matchen zonder Gents doelpunt: geleden van 2014

AA Gent staat al twee wedstrijden droog. Ze verloren tegen Standard met 1-0, en speelden 0-0 gelijk tegen RC Genk. Twee opeenvolgende matchen zonder Gents doelpunt, dat is al geleden van het seizoen 2014-2015. Toen speelden de Buffalo's - die dat seizoen kampioen werden - twee keer na elkaar 0-0, tegen RC Genk en KV Mechelen.

Oude bekende: Philippe Vande Walle

Neen, deze keer laten we geen ex-speler aan het woord, wel een man die al bijna 40 jaar in de voetbalwereld actief is. Philippe Vande Walle kwam als speler onder meer uit voor clubs als Club Brugge en Germinal Ekeren. Na zijn carrière als profvoetballer koos hij resoluut voor het trainerschap. Vier seizoenen (2000-2004) lang was Vande Walle keeperstrainer bij AA Gent, bij Charleroi was hij zowel aan de slag als keeperstrainer en hoofdcoach (2004-2007). Nu traint hij de doelmannen van Standard.

"Ieder jaar is er in play-off 1 wel een ploeg die slecht presteert, dit jaar is dat Charleroi", zegt Philippe Vande Walle. "Charleroi kan vanavond zijn eerste zege in play-off 1 pakken. Dat zijn ze, na de pandoering tegen Club Brugge, ook verplicht tegenover de club en zijn supporters. De Carolo's willen eerherstel, maar ook Gent zit na het verlies tegen Standard en het gelijkspel tegen Genk met een revanchegevoel."

Pronostikeren doet Vande Walle niet, maar hij verwacht een wedstrijd tussen twee aanvallende ploegen. "Beide trainers zullen kiezen voor de aanval en laat ons hopen dat er veel doelpunten vallen. Laat ze er maar een lekkere partij van maken", besluit Vande Walle.

Onderlinge geschiedenis

Charleroi ontvangt AA Gent voor de 48ste keer ooit. De Carolo's wonnen achttien duels, de Buffalo's zestien. Beide clubs speelden dertien keer gelijk op Mambourg, ze zijn dus aan elkaar gewaagd. In play-off 1 maakte Gent de trip naar Charleroi nog maar twee keer. Vorig jaar wonnen de bezoekers met 0-1, in 2015 hielden de Zebra's de punten thuis.

2009: Zeven goals in spektakelmatch

Negen jaar geleden boekte Gent een straffe uitzege tegen Charleroi. De Buffalo's versloegen de uitploeg met 2-5. Vijf Gent-spelers lieten de netten trillen. Milos Maric, Stef Wils, Zlatan Ljubijankic, Adnan Custovic en Tim Smolders graaiden allemaal hun doelpuntje mee. Voor de Carolo's konden Geoffrey Mujangi Bia en Cyril théréau de pijn enigszins verzachten.

2015: Charleroi wint in PO1 tegen latere kampioen Gent

Charleroi was samen met Anderlecht de enige ploeg die in PO1 kon winnen van Gent in hun kampioenenjaar. 2-1 werd het in het Stade du Pays de Charleroi. Neeskens Kebano, die nu bij Fulham speelt, maakte de twee doelpunten voor de thuisploeg. Marko Poletanović maakte de aansluitingstreffer, zijn enige goal die hij voor Gent zou scoren.

Dit seizoen: Charleroi smeert Gent tiende puntenverlies aan

Beide ploegen stonden dit seizoen in oktober tegenover elkaar op Mambourg. Charleroi won met 2-1 en smeerde Gent zijn tiende puntenverlies van het seizoen aan. De Buffalo's keerden naar huis met amper 12 op 39. Christian Benavente zette Charleroi met twee doelpunten op rozen. Yuya Kubo maakte de aansluitingstreffer voor AA Gent.

De scheidsrechter van vanavond: Bram Van Driessche

Bram Van Driessche moet de wedstrijd van vanavond in goede banen leiden. Hij floot drie wedstrijden van Charleroi en één van Gent. Van Driessche heeft al acht gele en één rode kaart uitgedeeld aan de Carolo's, zij wonnen wel alle drie de matchen die Van Driessche floot. De Buffalo's kregen drie gele kaarten onder hun neus geduwd door Van Driessche en speelden gelijk.