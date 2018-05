PO1-preview van Anderlecht - Standard: "Het belooft een hete namiddag te worden in het Astridpark" AB/JP

10 mei 2018

10u00 0 Jupiler Pro League Anderlecht doet na zijn zege op Club Brugge weer volop mee voor de titel. Kan paars-wit thuis tegen Standard zijn titelambities extra kracht bijzetten of zetten de Rouches hun indrukwekkende reeks in PO1 verder? Wij blikken in deze preview alvast vooruit naar Anderlecht - Standard, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Alex Czerniatynski.

Anderlecht twee thuismatchen tegen Standard zonder tegendoelpunt

Paars-wit won in de reguliere competitie met 1-0 in het Astridpark. Henry Onyekuru scoorde het enige doelpunt. Het voorgaande jaar bleef het 0-0. Standard komt dus niet gemakkelijk tot scoren in Brussel, maar de Rouches zitten momenteel wel in de goede flow. Tegen RC Genk legden ze er vijf in het mandje.

Standard 16 op 21 in PO1

De Rouches swingen in deze play-offs. Aan het einde van de reguliere competitie stonden ze nog op de zesde plaats op 23 punten (!) van leider Club Brugge. Ondertussen heeft Standard zijn achterstand gereduceerd tot vier punten. Enkel uit tegen Club Brugge (gelijkspel) en RC Genk (nederlaag) konden ze niet winnen. De ploeg van Ricardo Sa Pinto won al zijn thuiswedstrijden in PO1.

Oude bekende: Alex Czerniatynski

Alex Czerniatynski (57) is een icoon in het Belgische voetbal, waarin hij al veertig jaar actief is. Czerniatynski is momenteel trainer bij Châtelet-Farciennes, dat uitkomt in eerste amateurs. De ex-Rode Duivel vertoefde drie seizoenen bij Anderlecht (1982–1985). In 87 matchen voor paars-wit vond hij 43 keer de weg naar doel. De vlot scorende spits met Poolse roots maakte de overstap naar Standard, waarvoor hij vier seizoenen (1985–1989) speelde. In 116 wedstrijden voor de Rouches maakte hij 47 doelpunten.

"Wat ik verwacht van de wedstrijd? Goh..., laat ons hopen dat er geen glazen uit de tribunes worden gegooid zoals op Sclessin", grapt Czerniatynski. "Even serieus nu, het belooft een hete namiddag te worden in het Astridpark. We zijn zo dicht tegen het einde en de spanning is niet te harden. De trainers gaan een grote rol spelen, met Standard-coach Sa Pinto in het bijzonder. Na de heisa rond Michel Preud'homme zal de Portugees licht ontvlambaar zijn."

Welke ploeg uiteindelijk aan het langste eind zal trekken, kan Czerniatynski niet voorspellen. Maar hij verwacht veel van de topspelers van Standard. "Mehdi Carcela en Junior Edmilson spelen echt op topniveau. De Rouches hebben individuele klasse en zijn de beste ploeg in play-off 1. Het zou zo'n wedstrijd kunnen zijn waarin de ploeg die het eerst scoort de drie punten pakt."

Onderlinge duels

Anderlecht ontving Standard al 78 keer in het Astridpark. Paars-wit hield 45 keer de punten thuis, 23 keer bleef het gelijk en tien keer wonnen de Rouches. In play-off 1 speelden ze vijf keer tegen elkaar. Drie keer won Anderlecht, één keer won Standard en één keer werd het een gelijkspel.

2011: Anderlecht speelt Standard van de mat

Geen play-off 1-match, wel een wedstrijd die het Astridpark niet snel zal vergeten. In 2011 ontvingen trainer Ariël Jacobs en zijn mannen Standard. De thuisploeg versloeg Standard met forfaitcijfers. Milan Jovanovic, Guillaume Gillet, Matias Suarez, Dieumerci Mbokani en Marcin Wasilewski scoorden de doelpunten. Paars-wit werd op het einde van het seizoen kampioen.

2015: gelijkspel

In 2015 stonden beide teams voor het laatst tegenover elkaar in het Astridpark voor een PO1-match. AA Gent had zich al tot kampioen gekroond, de resterende Europese tickets waren dus de inzet voor paars-wit en de Rouches. Andy Najar zette de thuisploeg na acht minuten op voorsprong. Imoh Ezekiel zette de 1-1 eindstand nog voor rust op het bord.

Dit seizoen: Nicolas Frutos in tranen

De vorige Belgische 'clasico' in het Astridpark eindigde op 1-0. Anderlecht trok het laken in de allerlaatste minuut naar zich toe. Henry Onyekuru kopte het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de netten. Het was de laatste match voor (interim-)coach Nicolas Frutos. Hij nam met tranen in de ogen afscheid van het thuispubliek.

De scheidsrechter: Bart Vertenten

Vertenten floot dit seizoen drie wedstrijden van Anderlecht. Twee keer won paars-wit met 1-0, tegen Racing Genk gingen ze onderuit met 0-1. Van Standard floot de scheidsrechter vier wedstrijden. Twee keer wonnen de Rouches, één keer verloren ze en één keer bleef het gelijk. Tegen Charleroi keeg Carlinhos (Standard) een rode kaart onder zijn neus geduwd.