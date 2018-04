PO1-preview van Anderlecht-Club Brugge: "Uitgelezen moment voor Club om nog eens te winnen" AB

15 april 2018

12u53 0 Jupiler Pro League Anderlecht-Club Brugge: een match tussen de regerende en de toekomstige kampioen? Club Brugge heeft alvast een mooie voorsprong en als het wint, telt het Anderlecht zo goed als zeker uit voor de titel. Óf kan paars-wit nog stokken in de Brugse wielen steken? Wij blikken in deze preview vooruit naar het duel tussen Anderlecht en Club Brugge, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Tom De Sutter.

Anderlecht kon al 10 matchen de nul niet houden

Zeventien keer moest Matz Sels in de voorbije tien matchen de bal uit zijn netten halen. De Anderlecht-defensie kon de voorbije tien wedstrijden de nul niet houden. Kara is nog altijd geblesseerd en het niveau van Spajić en Dendoncker is vaak ondermaats. Dat paars-wit op spelers als Josué Sa en zelfs Olivier Deschacht moet terugvallen, zegt genoeg. Een wankele Anderlecht-verdediging neemt het op tegen de solide Club Brugge-aanval.

Club Brugge veruit beste aanval

Club Brugge, de leider in de competitie, scoort vlot dit seizoen. Blauw-zwart maakte al 69 doelpunten. Waasland-Beveren, dat in PO2 speelt, heeft de tweede beste aanval met 52 goals, Anderlecht is derde met 51 doelpunten. Abdoulay Diaby en Ruud Vormer trapten de meeste ballen tegen de netten voor Club Brugge, ze maakten respectievelijk elf en tien doelpunten. Ook spelmaker Hans Vanaken is trefzeker met negen goals. Tegen Gent misten de Club-spitsen Diaby en Wesley wel enkele open kansen. Staat hun vizier weer op scherp tegen Anderlecht?

Oude bekende: Tom De Sutter

Tom De Sutter scoorde dit seizoen amper drie keer in 27 wedstrijden voor Lokeren, dat sterk startte aan play-off 2. Iets minder dan tien jaar geleden trok de Belgische spits van Cercle Brugge naar Anderlecht, waar hij 4,5 jaar speelde (2009-2013) en 36 keer scoorde. De Sutter was nooit dé nummer één spits bij Anderlecht en trok in 2013 naar Club Brugge. In 66 matchen maakte De Sutter 23 doelpunten voor blauw-zwart.

“Club beschikt over de beste papieren, maar de geschiedenis leert ons dat ze op Anderlecht moeilijk winnen”, zegt De Sutter. “Maar hoe langer zo’n reeks duurt, hoe dichter Club bij een overwinning komt. Misschien is dit voor Club het uitgelezen moment om nog eens de drie punten te pakken op Anderlecht.”

Club Brugge heeft met zes punten een mooie voorsprong op Anderlecht en Gent, maar volgens De Sutter is de titel verre van binnen voor blauw-zwart. “De play-offs hebben al genoeg bewezen dat een kloof van zes punten niet onoverkomelijk is. Het is nog niet gedaan, laat staan wanneer Anderlecht zondag ook nog eens wint. Op de belangrijke momenten staat Anderlecht er meestal en ik schrijf ze nog niet af voor de titel. Toch beschikt Club over de beste kaarten, zeker als ze zondag eindelijk nog eens kunnen winnen."

Onderlinge geschiedenis: Anderlecht thuis al 20 jaar ongeslagen

Het is de 71ste Anderlecht-Club Brugge. In het Astridpark won paars-wit 42 confrontaties, Club Brugge amper zeven. Beide clubs zijn de enige teams die er altijd bij waren in play-off 1. Als we de geschiedenisboeken mogen geloven, zal het moeilijk worden voor Club om te winnen op Anderlecht. Hun laatste overwinning op het veld van paars-wit in de competitie dateert al van twintig (!) jaar geleden, in 1998 werd het 2-3.

1998: laatst overwinning in Astridpark voor Club Brugge

Anderlecht is thuis tegen Club Brugge al 27 wedstrijden ongeslagen. In 1998 won blauw-zwart voor de laatste keer in het Astridpark, het werd 2-3. Darko Anic, Eric Deflandre en Milan Lesnjak zetten Club Brugge op een 0-3 voorsprong, Pär Zetterberg en Oleg Iachtchouk maakten de aansluitingstreffers voor Anderlecht. De Bruggelingen speelden dat jaar kampioen onder leiding van Erik Gerets, Anderlecht eindigde pas op de vierde plaats na Racing Genk en Germinal Ekeren.

2012: Anderlecht heer en meester: 6-1

Zes jaar geleden vernederde het Anderlecht van John Van den Brom Club Brugge. Blauw-zwart had een paar dagen eerder de samenwerking met George Leekens stopgezet en de toenmalige assistent-trainer Philippe Clement nam het roer over als interim-coach. Een zwalpend Club Brugge werd volledig van de mat gespeeld. Het verdict: 6-1. Anderlecht werd dat seizoen kampioen, Club Brugge eindigde als vierde.

Dit seizoen: Anderlecht laat het liggen in doelpuntloos gelijkspel

In november ging Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. De thuisploeg had de beste kansen en een doelpunt van Harbaoui werd onterecht afgekeurd. Een gemiste kans voor Anderlecht , dat voor de zevende keer niet kon winnen in de competitie.

De ref van vanavond: Bart Vertenten

Bart Vertenten moet deze Anderlecht-Club Brugge in goede banen leiden. Ref Vertenten floot dit seizoen al twee matchen van zowel Anderlecht als Club Brugge en gaf aan beide teams al vijf gele kaarten. Club won twee wedstrijden die Vertenten floot, paars-wit won en verloor één keer.