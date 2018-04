PO1-preview van AA Gent - RC Genk: "Gent zal Genk van bij het begin naar de keel grijpen" AB

17 april 2018

10u05 0 Jupiler Pro League AA Gent kreeg een zware opdoffer na het verlies tegen Standard, Genk kon niet winnen tegen Charleroi. Welke ploeg kan opnieuw aanknopen met een zege? In deze preview blikken wij vooruit naar het duel tussen Gent en Genk, mét de visie van een ex-speler van beide teams: Jacky Peeters.

AA Gent vuilste ploeg uit play-off 1?

AA Gent heeft tot dusver de meeste gele kaarten gepakt van alle play-off 1-teams: 79 keer geel op 33 matchen. Dejaegere liep het vaakst tegen een gele kaart aan. De middenvelder pakte er dit seizoen al tien, Esiti en Bronn elk negen. Of Gent ook de vuilste ploeg is, is nog maar de vraag. Standard pakte bijvoorbeeld al negen keer rood (drie rechtstreeks en zes keer tweede geel), terwijl Gent amper drie rode kaarten onder de neus geschoven kreeg.

Racing Genk jongste ploeg

Racing Genk heeft met een gemiddelde leeftijd van 23,5 jaar de jongste ploeg uit play-off 1. De jongste speler die in de selectie zat voor het duel tegen Charleroi was de 20-jarige Nordin Jackers, die tweede keeper is na Vukovic. Het ouderdomsdeken van Genk is Thomas Buffel die dit jaar 37 kaarsjes mocht uitblazen.

Oude bekende: Jacky Peeters

"Neen, ik supporter niet voor één bepaalde ploeg, maar als Limburger heb ik natuurlijk sympathie voor Racing Genk", zegt de 17-voudige Rode Duivel Jacky Peeters. De Limburgse verdediger speelde in drie seizoenen (1994-1997) 64 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin vier keer. Na een tussenstop bij het Duitse Arminia Bielefeld, trok de intussen 48-jarige Peeters naar AA Gent. In vier seizoenen (2000–2004) speelde hij 117 matchen voor de Buffalo's en maakte hij twee doelpunten.

Door het pijnlijke verlies van Gent op Standard hebben de Buffalo's een dreun gekregen in de titelstrijd, maar volgens Peeters zal Gent-coach Yves Vanderhaeghe zijn spelers weer scherp krijgen. "Als speler moet je zo'n verlies naast je kunnen neerleggen. Vanderhaeghe zal er wel voor zorgen dat zijn spelers scherp staan voor de match tegen Genk", zegt Peeters. "Gent moet alles blijven geven om een Europees ticket in de wacht te slepen, voor Genk zal Europees voetbal halen een lastige klus worden."

Peeters verwacht een vurig wedstrijdbegin van de thuisploeg. "Gent zal zich niet ingraven, integendeel, ze zullen Genk meteen naar de keel grijpen. Het publiek achter zich krijgen is van cruciaal belang voor de thuisploeg", zegt Peeters. "Of Gent nog kans maakt op de titel? Er zijn nog matchen tegen Anderlecht en Club Brugge, alles is nog mogelijk."

Onderlinge geschiedenis

Het is de 30ste AA Gent-Racing Genk uit de geschiedenis. De clubs wonnen allebei twaalf duels, er werd vijf keer gelijkgespeeld. De laatste jaren vallen er weinig doelpunten in de Ghelamco Arena als Genk op bezoek komt, amper vier goals in de laatste vijf duels. Uitschieters uit de voorbije tien jaar zijn de 0-4 overwinning van Genk in hun kampioenenjaar 2010-2011 én de 5-0 van 2007-2008.

2007: Genk verliest in Ottenstadion met forfaitcijfers

In 2007 boekte Gent zijn grootste thuisoverwinning in twintig jaar tegen Genk. De Gentse doelpuntenmakers waren Grncarov, Zewlakow, Grégoire, Olufade en Azofeifa. Gent zou dat seizoen zesde eindigen, Genk werd tiende.

2010: Genk vernedert de Buffalo's

In hun kampioenenjaar vernederde Racing Genk thuisploeg Gent, het werd 0-4. De doelpuntenmakers van dienst waren Kevin De Bruyne, Ngongca Anele, Fabien Camus en Jelle Vossen, die op het einde van het seizoen tweede werd in de topschuttersstand na Ivan Perišić.

Dit seizoen: Gelijkspel na goals Milicevic en Brabec

In September stonden beide ploegen tegenover elkaar in de Ghelamco Arena. Na een penaltydoelpunt van Milicevic en de late gelijkmaker van Brabec deelden Gent en Genk de punten. Gent pakte zo amper 3 op 18.

De ref van vanavond: Bart Vertenten

Bart Vertenten fluit het duel van vanavond én hij is niet aan zijn proefstuk toe. In de reguliere competitie floot Vertenten beide confrontaties tussen Gent en Genk. In de Ghelamco Arena trok Vertenten vijf gele kaarten én hij wees naar de penaltystip. Milicevic zette hem zonder aarzelen om, het was het eerste thuisdoelpunt van Gent dit seizoen.