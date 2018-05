PO1-preview van AA-Gent - Anderlecht: "Paars-wit mist dit seizoen gewoon wat kwaliteit" Jonas Polet

13 mei 2018

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Anderlecht ligt na hun nederlaag tegen Standard uit de titelrace. Speelt paars-wit in de Ghelamco Arena alles of niets voor de tweede plaats of k an AA Gent na zes wedstrijden zonder zege nog eens aanknopen met overwinning ? Wij blikken in deze preview alvast vooruit naar het duel, mét de visie van een ex-speler van beide clubs: Erwin Vandenbergh.

AA Gent vier thuismatchen zonder overwinning tegen Anderlecht

De laatste keer dat de Buffalo's thuis konden winnen van paars-wit dateert van 27 januari 2016. Laurent Depoitre scoorde onder leiding van Hein Vanhaezebrouck de doelpunten in een 2-0-overwinning. De laatste twee ontmoetingen in de Ghelamco Arena werd het telkens 0-0.

Anderlecht: alles of niets

Paars-wit heeft dertien wedstrijden niet meer gelijk gespeeld. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck pakte in zijn laatste wedstrijden telkens de volle drie punten of geen enkel punt. De laatste keer dat Anderlecht gelijk speelde was in de reguliere competitie thuis tegen KV Mechelen. In een 2-2-gelijkspel in het Astridpark scoorde Silvère Ganvoula de doelpunten voor paars-wit. Hassane Bandé en Uros Spajic (owngoal) tekenden voor de Mechelse doelpunten. Ook tegen AA Gent zal Anderlecht vol voor de overwinning gaan, aangezien ze zeker zijn van hun derde plaats en enkel nog naar boven moeten kijken, waar de tweede plaats nog binnen hun bereik is.

Oude bekende: Erwin Vandenbergh

Vandenbergh speelde vier jaar bij Anderlecht en AA Gent. De ex-Rode Duivel blikt samen met ons vooruit op de wedstrijd van vanavond. "Ik betwijfel of Anderlecht nog voldoende gemotiveerd is nu ze uit de titelrace zijn", vertelt hij. "Ze moeten natuurlijk nog spelen voor de tweede plaats, maar dat is toch niet hetzelfde. Dan denk ik dat de wedstrijd voor AA Gent belangrijker is omdat ze spelen voor Europees voetbal."

De voormalige spits is niet overtuigd van Anderlecht dit seizoen. "Het draaide dit seizoen niet echt bij paars-wit. Er zullen waarschijnlijk verschillende factoren zijn, maar ze missen in mijn ogen gewoon wat kwaliteit."

Vandenbergh vindt dat AA Gent het vertrouwen in Yves Vanderhaeghe moet behouden ondanks de slechte resultaten van de laatste weken. " Je mag niet vergeten vanwaar AA Gent komt. Toen Yves heeft overgenomen heeft hij het heel goed gedaan en het is door hem dat Gent nog in PO1 is geraakt. Oké, nu gaat het wat minder, maar daar mag je hem niet op afrekenen vind ik. Je moet ook rekening houden met wat hij daarvoor heeft gepresteerd. Maar in het voetbal wordt vaak enkel naar het heden gekeken en dat vind ik jammer."

De 59-jarige Antwerpenaar kijkt met plezier terug op zijn periode bij beide clubs. "Ik heb het bij beide clubs erg naar mijn zin gehad. Bij Anderlecht heb ik de Europacup gewonnen en twee keer de finale gespeeld. Bij AA Gent was het ook een mooie periode. Ik ben bij hun terug topschutter geworden en we hebben Europees voetbal gehaald. Ik mag echt niet klagen", besluit Vandenbergh.

Onderlinge duels

AA Gent speelde al 68 keer thuis tegen Anderlecht. De Buffalo's konden slechts 14 keer winnen, 18 keer werd het een gelijkspel en 36 keer trok Anderlecht aan het langste eind.

In PO1 speelde AA Gent zes keer thuis tegen Anderlecht. één keer won de thuisploeg, drie keer speelde ze gelijk en twee keer won Anderlecht.

2012: Anderlecht wint overtuigend in het Jules Ottenstadion

Paars-wit won onder leiding van Ariël Jacobs overtuigend uit tegen AA Gent. Patou Kabangu, Matias Suarez, Kanu en Dieumerci Mbokani scoorden de doelpunten voor Anderlecht. Ilombe Mboyo tekende voor de eerredder voor AA Gent. Paars-wit speelde later dat jaar kampioen.

De scheidsrechter: Wim Smet

Smet floot dit seizoen al zeven wedstrijden van AA Gent. De Buffalo's wonnen twee wedstrijden, speelden één keer gelijk en verloren vier wedstrijden onder zijn leiding. Niet meteen bemoedigende cijfers voor de ploeg van Yves Vanderhaeghe.

Van Anderlecht floot de scheidsrechter slechts twee wedstrijden. Paars-wit ging onderuit tegen STVV en won thuis tegen AA Gent zowaar. Samuel Kalu werd in deze wedstrijd met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.