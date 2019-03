Play-off 2 niet al te boeiend? Onze clubwatchers lichten er enkele zaken uit die toch de moeite zijn om in de gaten te houden De voetbalredactie

Play-off 2 Vandaag wordt ook play-off 2 op gang getrapt. De competitie leeft minder dan play-off 1, maar toch zijn er verschillende zaken om naar uit te kijken. Onze clubwatchers lijsten enkele dingen op:

ZULTE WAREGEM: Derde topschutterstitel voor Harbaoui?

Hamdi Harbaoui jaagt op de ultieme hattrick: een derde topschutterstitel. Vorig jaar schoot hij zich in play-off 2 een weg naar zijn tweede. Met een waanzinnig aantal van dertien goals in negen wedstrijden. Dan mag een achterstand van twee doelpunten op Ally Samatta bij het ingaan van de play-offs dit keer geen probleem zijn. De spits van Zulte Waregem zou zich alvast in een uniek rijtje schieten. Na Josip Weber 25 jaar geleden won geen enkele speler nog drie keer de topsschutterstitel. (VDVJ)

KV KORTRIJK : Etalage voor Chevalier?

In Kortrijk is het uitkijken naar Teddy Chevalier. De Nordist had al behoorlijk wat kuren in de loop van de reguliere competitie en koppelde slappe vertoningen aan twee uitschieters: zijn triomfantelijke entree tegen Zulte Waregem en Cercle Brugge. Te weinig om een positief rapport te krijgen.

Chevalier, straks 32 en nog twee jaar onder contract, dit seizoen amper goed voor vier doelpunten, krijgt de play-off 2 om zich te laten zien. Vijf jaar geleden werd hij heel vaak op de bank gehouden door Hein Vanhaezebrouck maar ontplofte in de play-off 2 met 6 goals in 7 matchen. Het volgende seizoen was hij voor het eerst ‘de chouchou’ van KVK. Kan hij dat nog overdoen? (ESK)

STVV : Basisplaats voor Vloet?

Tijdens de wintermercato binnen gehaald om Roman Bezus te vervangen, wacht de Nederlandse middenvelder Rai Vloet nog steeds op de eerste speelminuten in het eerste elftal. Die komen er hoogstwaarschijnlijk in play-off 2. De 23-jarige middenvelder, met een verleden bij NAC Breda, kwam eerder transfervrij over van het Italiaanse Frosinone in de Serie A, waar zijn contract werd ontbonden. Iedereen verwachtte een snelle basisplaats bij STVV. Maar tot vandaag bracht de speler het daar niet verder dan de bank. (FKS)

WAASLAND-BEVEREN : Speeltuin voor Ampomah?

Na 7 weken blessureleed maakt Nana Ampomah normaal dit weekend zijn comeback. De Wase topschutter (7 goals - 6 assists) mag de komende weken in speeltuin play-off 2 nog eens laten zien wat hij kan en waarom hij deze zomer Waasland-Beveren verlaat. Goed mogelijk dat België te klein geworden is voor Ampomah. 23 jaar, anderhalf jaar Ghanees international, marktwaarde: een paar miljoen euro, meerwaarde: niet te bepalen. Nu al staat hij op de radar van verschillende clubs uit de Ligue 1 en de Bundesliga. Aan zijn hand kan Waasland-Beveren -het enige team dat al élk jaar play-off 2 speelde- misschien eindelijk ook eens iets tonen in die nacompetitie. (MVS)

CERCLE BRUGGE: Uitkijken naar Alioui, Hazard, eigen jeugd en... een zege

Bij Cercle Brugge lopen zowat alle spelerscontracten na dit seizoen af, ook die van sterkhouders als Taravel en kapitein Lambot, van wie de terugkeer uit blessure tijdens play-off 2 verwacht wordt. Iedereen speelt dus om sportief directeur Vitali en coach Guyot te overtuigen naar volgend seizoen toe. Voorts is het uitkijken naar de flitsen van een herstelde Kylian Hazard en toptalent Alioui van Monaco, pas sinds kort fit. Naar de eigen jeugdspelers Decostere, Vanhoutte en Deman ook, die in de reguliere competitie nauwelijks speelgelegenheid kregen. En vooral: naar eindelijk nog eens een zege, want die dateert al van voor de winterstop. (LUVM)

MOESKROEN : Butez in de etalage

Bernd Storck, de succescoach die niet wil zeggen of hij ook volgend seizoen nog in Moeskroen aan de slag zal zijn, is een winner. Geloof hem niet als hij zegt dat hij de play-off 2 zal gebruiken voor een uitgebreide troepenschouw. Terwijl de club in grote onzekerheid is over zijn toekomst – wat zal de bond doen met de informatie van de klokkenluider? – probeert Storck de spelers bij de les te houden. Dat geldt dan vooral voor de jonge doelman Jean Butez (23) die week na week hoge ogen gooit. Hij ligt nog twee jaar onder contract bij Moeskroen dat het geld al hoort rinkelen. Butez krijgt nog minstens tien wedstrijden om in de etalage te staan. (ESK)

CHARLEROI : Wat met Mazzu?

Na voor de zoveelste keer de Beker van België te hebben gemist en nu ook PO I, hebben de Carolo’s zich tot doel gesteld PO II te winnen om, via dat achterpoortje, uitzicht te behouden op een Europees ticket. Charleroi begint aan die opdracht zondagnamiddag met een uitmatch op STVV, in principe de meest te duchten concurrent voor groepswinst. Niet verliezen op Stayen kan een serieuze boost betekenen voor een groep die inmiddels de wissel Benavente-Morioka heeft verwerkt en recent op Antwerp zijn meest complete wedstrijd van het seizoen speelde. PO II kan ook de toekomst van Mazzu bepalen. Blijven of na zes jaar vertrekken? De vraag ligt open. (AR)

EUPEN : Afscheid van Luis Garcia

Sinds de Panda’s op 16/2 in Oostende het punt pakten dat hen mathematisch verzekerde van het behoud in de Jupiler Pro League, ondervond Claude Makelele moeite om zijn spelers op scherp te houden. «Ze verdienen hun loon niet», liet de coach zich zelfs ontvallen na de 0-4 tegen Club Brugge. De reactie kwam er enkele dagen later met winst op Charleroi (1-2). In hoeverre dat een signaal is dat Eupen met ambitie PO II zal spelen, valt echter te betwijfelen. Er wordt vooral uitgekeken naar het feestelijk afscheid van aanvoerder Luis Garcia, die op zondag 7 april thuis tegen Charleroi zijn laatste wedstrijd zal spelen om daarna terug te keren naar Spanje. (AR)

BEERSCHOT-WILRIJK : Wat is Noubissi waard?

Bij Beerschot-Wilrijk is het onder andere uitkijken naar wat spits Marius Noubissi waard is tegen ploegen uit 1A. De 21-jarige Kameroener groeide dit seizoen in 1B uit tot een revelatie, die wordt geprezen om zijn (werk)kracht, tweevoetigheid en doeltreffendheid (12 goals in 26 matchen). Kan hij zich straks ook tonen tegen pakweg Sint-Truiden en Charleroi? De start van Play-off 2 zal Noubissi weliswaar missen, want een rode kaart in de promotiefinales tegen KV Mechelen leverde de bonkige aanvaller twee speeldagen schorsing op. (KDC)

WESTERLO : Laat Brüls zich zien?

Nadat Westerlo de voorbije drie seizoenen telkens gebukt ging onder serieuze degradatiezorgen, kunnen de Kemphanen de volgende maanden in play-off 2 eindelijk nog eens vrank en vrij voetballen. Dat klinkt vooral bij Christian Brüls als muziek in de oren. Voor de 29-jarige dribbelkont betekent play-off 2 een terugkeer naar 1A, waar hij enkele jaren geleden bij Westerlo en AA Gent hoge toppen scheerde en zich tot smaakmaker ontpopte, om daarna tijdens tegenvallende passages bij Standard en Eupen zowaar in de vergeetput te belanden. Benieuwd of Brüls zich in deze nacompetitie opnieuw in de kijker kan spelen op het hoogste niveau en zijn carrière mogelijk definitief kan herlanceren. De Oostkantonner heeft er alle baat bij, want in juni is hij einde contract in het Kuipje. (RVD)

KV OOSTENDE: Jongeren willen zich in de kijker spelen

Het seizoen van KVO begon aardig, maar gaandeweg zakte de ploeg weg in het klassement. Na het vertrek van Marc Coucke en een tweede voorzitterswissel in februari, snakt de club naar rust. Play-off 2 is dan ook de ideale gelegenheid om zonder stress te knallen en de voorbereiding op volgend seizoen aan te vatten. Jongeren Robbie D’Haese en Jelle Bataille lieten al mooie dingen zien en willen zich extra bewijzen. Hun contracten werden alvast met drie jaar verlengd. Het is ook uitkijken naar de comeback van Michiel Jonckheere. (TVA)

UNION SG: Vindt Niakaté z’n beste schuttersbenen weer?

De eerste drie maanden van het seizoen schoot Youssoufou Niakaté de bal met de ogen dicht tegen de netten. Met twee hattricks in één week als summum, waarvan eentje op Anderlecht. Het leverde hem een staande ovatie van de paarswitte supporters op. Maar plots lukte er niks meer bij de Franse spits van Union. Maanden stond hij droog en zakte het vertrouwen naar een dieptepunt. Gelukkig nam Percy Tau het van hem over. De jongste maand steekt Niakaté weer z’n neus aan het venster. Kan hij weer helemaal ontploffen tegen de topklassers? Zaterdag gaat het vuur aan de lont tegen Cercle Brugge. (MFD)