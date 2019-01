Play-off 2 komt dichterbij: Anderlecht en Rutten verliezen op Gent, nieuwkomer Sørloth meteen van goudwaarde Yari Pinnewaert & Pieter-Jan Calcoen

20 januari 2019

19u50 0 KAA Gent GNT GNT 1 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Ook onder Fred Rutten kan Anderlecht niet de nul houden en niet scoren. Resultaat: 1-0-verlies op AA Gent. Paars-wit flirt met play-off 2.

We zijn vanmiddag weggelopen op een familiefeest, met kaasplank en wijn. Tja, dan is het altijd hopen dat je tenminste vóetbal ziet.

Charmeren was echter niet de intentie van Anderlecht. Het blok stond laag, maar tóch gaf het kansen weg - ’t zou niet mogen. Gelukkig voor paars-wit was Didillon in het openingshalfuur zeer sterk. Hij hield onder meer Dompé, Sørloth en Vadis van de 1-0. Goeie doelman, toch.

Gaandeweg toonde Anderlecht, met een breed gesticulerende Fred Rutten langs de zijlijn, evenwel meer initiatief. Vanuit een goeie organisatie creëerde RSCA een paar bescheiden mogelijkheden. Zo was er een dreigende Bakkali, een volley van Kums en wat hete standjes voor Kaminski’s goal.

Was het genietbaar? Bwoa, ja. Maar om nu echt te zeggen dat we een topper aan het bekijken waren, néén, dat niet. 0-0 aan de rust.

Na de pauze kwam AA Gent op voorsprong, alleen duurde dat feest niet lang. De vlag ging terecht de hoogte in voor de juichende Yaremchuk. Niet veel later kopte de Oekraïner in het zijnet. Voor Thorup het signaal om over te schakelen naar een 3-5-2-systeem. Nog twintig minuten…

Net dan stortte de wereld van de Anderlecht-fans in. Amuzu kreeg zijn tweede gele kaart, nog geen minuut later zette Sørloth AA Gent op 1-0. Wat nu?

Bidden voor een mirakel, dat moest de recordkampioen doen. Bijna kwam dat er, maar Santini, die nadien verrassend naar de kant moest voor belofte Doku, miste van dichtbij. Het bleef zo 1-0, RSCA ziet AA Gent naast zich komen in de stand, stilaan moet het vrezen voor zijn stek in de top zes.