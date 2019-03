Play-off 1 start met Standard-Antwerp, op speeldag 2 is er al meteen topper tussen Anderlecht en Club GVS

18 maart 2019

15u00 27 Jupiler Pro League Play-off 1 wordt op vrijdag 29 maart op gang geschoten door Standard en Antwerp. Leider Racing Genk ontvangt een dag later Anderlecht, terwijl op zondag AA Gent naar Club Brugge trekt. Op speeldag twee volgt de topper tussen Club Brugge en Anderlecht in het Astridpark.

De strijd om de titel eindigt op zondag 19 mei met de tiende speeldag. De affiches zijn dan Club Brugge-Antwerp, Gent-Anderlecht en Genk-Standard.

Het volledige programma van play-off 1

Speeldag 1: (29-31 maart)

Standard-Antwerp

Genk-Anderlecht

Club Brugge-Gent

Speeldag 2: (2-4 april)

Antwerp-Genk

Anderlecht-Club Brugge

AA Gent-Standard

Speeldag 3: (6-8 april)

Genk-Gent

Anderlecht-Antwerp

Club Brugge-Standard

Speeldag 4: (12-14 april)

Standard-Anderlecht

Gent-Antwerp

Genk-Club Brugge

Speeldag 5: (19-22 april)

Standard-Genk

Anderlecht-Gent

Antwerp-Club Brugge

Speeldag 6: (26-28 april)

Antwerp-Standard

Gent-Genk

Club Brugge-Anderlecht

Speeldag 7: (3-5 mei)

Genk-Antwerp

Anderlecht-Standard

Gent-Club Brugge

Speeldag 8: (10-12 mei)

Standard-Gent

Antwerp-Anderlecht

Club Brugge-Genk

Speeldag 9: (16 mei)

Anderlecht-Genk

Standard-Club Brugge

Antwerp-Gent

Speeldag 10: (19 mei)

Club Brugge-Antwerp

Gent-Anderlecht

Genk-Standard

Zo beginnen de zes teams aan play-off 1

1. RC Genk: 32 ptn*

2. Club Brugge: 28 ptn

3. Standard: 27 ptn*

4. Anderlecht: 26 ptn*

5. AA Gent: 25 ptn

6. Antwerp: 25 ptn*

*afgerond naar boven bij halvering van de punten, belangrijk bij een gelijke stand.

De landskampioen verzekert zich van deelname aan de groepsfase van de Champions League. De tweede in de stand treedt volgend seizoen aan in de derde voorronde van het kampioenenbal. Als winnaar van de reguliere competitie is Genk al zeker van de derde voorronde van de Europa League. Eindigen de Limburgers bij de eerste twee, dan gaat dit ticket naar de nummer drie van play-off 1.

Dimitri de Condé: “We zijn een challenger”

Koploper Racing Genk begint op 30 maart met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. “We weten dat we een ploeg hebben met heel veel kwaliteiten, maar ik roep Genk niet uit tot titelfavoriet. Al dromen we wel en zijn we ambitieus”, verklaarde technisch directeur Dimitri de Condé na afloop van de kalendervoorstelling in het bondsgebouw in Brussel.

De eerste vier speeldagen speelt Racing Genk drie keer thuis (30/03 tegen Anderlecht, 6/04 tegen Gent en 14/04 tegen Club Brugge), tot genoegen van De Condé. “Dat vonden we écht wel belangrijk, daar moeten we niet flauw over doen. De supporters zijn opnieuw talrijk aanwezig in Genk, ze kunnen dus al meteen een tandje bijsteken. Verder stemt het me tevreden dat we niet alleen thuis starten, maar op 19 mei ook voor eigen publiek eindigen tegen Standard.”

“Het doel dat we voor het seizoen vooropstelden - een Europees ticket - is al bereikt”, vervolgde De Condé. “We beginnen dus met een goed gevoel aan play-off 1, we kunnen relaxed spelen.”

De Limburgers starten met een voorsprong van vier punten op Club Brugge. In zes van de vorige negen edities van play-off 1 werd de winnaar van de reguliere competitie ook landskampioen. “Volgens de statistieken ligt de druk bij ons, maar wij voelen dat niet zo aan. We dromen en willen, wedstrijd per wedstrijd. De teams staan nu eenmaal dicht bij elkaar. play-off 1 is emoties, en die moeten we onder controle houden. Maar play-off 1 is ook geluk. Wij gaan maken dat we klaar zijn vanaf de eerste wedstrijd. Ik vind dit niet een unieke kans. Waarom zou die kans er de komende seizoenen niet opnieuw komen? We zijn een challenger en we gaan dat blijven.”

Tegen Zulte Waregem (3-3) trad Genk zondag aan in een ander systeem, zonder de vertrokken Alejandro Pozuelo. “Er zit zeker muziek in het nieuwe systeem, als je de eerste twee Genkse doelpunten bekijkt. Je zag ook een bepaalde frisheid terug. Bepaalde jongens stonden op. Zo kwam Ito heel sterk voor de dag en Piotrowski was dominant op het middenveld. ‘De koning is gestorven, lang leve de koning’, zegt men dan”, besloot De Condé.

Michel Louwagie: “Geef ons maar de Beker van België”

AA Gent pakte gisteren het laatste ticket. “We zijn nu meer ontspannen dan vier weken geleden”, zo verklaarde manager Michel Louwagie bij de kalendervoorstelling. “Het waren spannende maanden in een moeilijk seizoen voor AA Gent, dat het toch aan zijn status verplicht is om play-off 1 te spelen. Spijtig genoeg is er een trainerswissel nodig geweest. Maar die heeft uiteindelijk toch goed uitgepakt voor de club”, reageerde Louwagie.

“Finaal kwalificeren we ons voor play-off 1 en spelen we de bekerfinale”, aldus de manager van de Buffalo’s. “We mogen zeker dromen van Europees voetbal. Onze spelers dromen van meer, maar dat is vaker het geval in de euforie na een overwinning. Toch lijkt de top twee volgens mij te hoog gegrepen voor AA Gent. Geef ons maar de Beker van België. Dat lijkt op papier het gemakkelijkst, met alle respect voor KV Mechelen.”

Play-off 2

• 2A

STVV

Charleroi

Eupen

KV Oostende

Beerschot-Wilrijk

Westerlo

Speeldag 1 (30-31 maart)

KV Oostende - KAS Eupen

STVV - Sporting Charleroi

KVC Westerlo - FCO Beerschot-Wilrijk

Speeldag 2 (03 april)

Sporting Charleroi - KV Oostende

FCO Beerschot-Wilrijk - STVV

KAS Eupen - KVC Westerlo

Speeldag 3 (06-07 april )

KV Oostende - FCO Beerschot-Wilrijk

KVC Westerlo - STVV

KAS Eupen - Sporting Charleroi

Speeldag 4 (13-14 april)

FCO Beerschot-Wilrijk - KAS Eupen

STVV - KV Oostende

Sporting Charleroi - KVC Westerlo

Speeldag 5 (20-22 april)

KVC Westerlo - KV Oostende

KAS Eupen - STVV

Sporting Charleroi - FCO Beerschot-Wilrijk

Speeldag 6 (27-28 april)

KV Oostende - Sporting Charleroi

KVC Westerlo - KAS Eupen

STVV - FCO Beerschot-Wilrijk

Speeldag 7 (04 mei)

Sporting Charleroi - STVV

KAS Eupen - KV Oostende

FCO Beerschot-Wilrijk - KVC Westerlo

Speeldag 8 (11-12 mei)

FCO Beerschot-Wilrijk - Sporting Charleroi

KV Oostende - KVC Westerlo

STVV - KAS Eupen

Speeldag 9 (15 mei)

KV Oostende - STVV

KVC Westerlo - Sporting Charleroi

KAS Eupen - FCO Beerschot-Wilrijk

Speeldag 10 (18 mei)

Sporting Charleroi - KAS Eupen

FCO Beerschot-Wilrijk - KV Oostende

STVV - KVC Westerlo

• 2B

KV Kortrijk

Moeskroen

Zulte Waregem

Cercle Brugge

Waasland-Beveren

Union

Speeldag 1 (30 maart)

KV Kortijk - Royal Excel Mouscron

Royale Union St-Gilloise - Cercle Brugge KSV

Zulte Waregem - Waasland-Beveren

Speeldag 2 (02 april)

Cercle Brugge KSV - Zulte Waregem

Royal Excel Mouscron - Royale Union St-Gilloise

Waasland-Beveren - KV Kortijk

Speeldag 3 (05-06 april)

KV Kortijk - Zulte Waregem

Royale Union St-Gilloise - Waasland-Beveren

Royal Excel Mouscron - Cercle Brugge KSV

Speeldag 4 (13 april)

Zulte Waregem - Royal Excel Mouscron

Cercle Brugge KSV - Waasland-Beveren

KV Kortijk - Royale Union St-Gilloise

Speeldag 5 (20-21 april)

Royale Union St-Gilloise - Zulte Waregem

Cercle Brugge KSV - KV Kortijk

Waasland-Beveren - Royal Excel Mouscron

Speeldag 6 (27 april)

Royal Excel Mouscron - KV Kortijk

Waasland-Beveren - Royale Union St-Gilloise

Zulte Waregem - Cercle Brugge KSV

Speeldag 7 (04-05 mei)

Cercle Brugge KSV - Royale Union St-Gilloise

KV Kortijk - Waasland-Beveren

Royal Excel Mouscron - Zulte Waregem

Speeldag 8 (11 mei)

Waasland-Beveren - Cercle Brugge KSV

Zulte Waregem - KV Kortijk

Royale Union St-Gilloise - Royal Excel Mouscron

Speeldag 9 (14 mei)

Royale Union St-Gilloise - KV Kortijk

Cercle Brugge KSV - Royal Excel Mouscron

Waasland-Beveren - Zulte Waregem

Speeldag 10 (17 mei)

KV Kortijk - Cercle Brugge KSV

Royal Excel Mouscron - Waasland-Beveren

Zulte Waregem - Royale Union St-Gilloise

De finale van play-off 2 wordt woensdag 22 mei (20u30) gespeeld. De winnaar daarvan speelt vier dagen later (26 mei, 18u) voor een Europa Leagueticket (tweede voorronde) tegen een ploeg uit play-off 1 (in theorie het nummer vier). De winnaar van de bekerfinale, op 1 mei tussen AA Gent en 1B-kampioen KV Mechelen, is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.