Play-off 1 of play-off 2? ‘t Wordt ‘do or die’ voor de Buffalo’s Rudy Nuyens

22 februari 2019

10u18 0 Jupiler Pro League Na een 0 op 6 tegen Moeskroen en Beveren staat AA Gent voor het moment van de waarheid. Om nog een kans te maken op play-off 1, moet Standard vanavond in de Ghelamco Arena voor de bijl. Het bestuur, de coach, de spelers en de fans beseffen dat het ‘do or die’ is voor de Buffalo’s.

Voorzitter Ivan De Witte : “Groep is het aan zichzelf verplicht om recht te staan”

Ivan De Witte catalogeerde de mentaliteit van zijn spelers na de nederlaag in Beveren publiekelijk onder de noemer ‘onaanvaardbaar’. De voorzitter van AA Gent twijfelt of hij zijn spelers nóg een keer op scherp moet gaan zetten. “Ik sprak de spelers ook vorige week al toe, het zou te veel van het goede kunnen worden”, bedenkt De Witte. “Ik ga daar nog eens over praten met Thorup. Ik heb er wel een goed oog in voor vanavond. Dit zijn stressvolle dagen, maar het zou niet de eerste keer zijn dat we ons op het laatste moment weten te kwalificeren voor play-off 1. In principe is play-off 2 geen optie voor ons, maar ik ben realistisch genoeg om dat niet voor 100% uit te sluiten. Voor 80% durf ik dat wel te doen. Vorige week heb ik de spelers op een rustige manier toegesproken, maar er kwam geen reactie. Dan kan je als verantwoordelijke niet slapend toekijken.”

