Play-off 1 is lava: na Anderlecht verliest ook Genk, met 1-3 tegen Standard NVK

16 februari 2020

19u51 6 KRC Genk GNK GNK 1 einde 3 STA STA Standard Jupiler Pro League Play-off 1 is lava. Na Anderlecht glijdt ook Genk uit. Standard was sluwer en sterker.

Ideetje voor de Pro League. Dit jaar play-off 1 met vijf ploegen afwerken. Want wie de zesde ook wordt – het wordt de keuze van de armoede. Anderlecht zwalpt al een heel seizoen. KV Mechelen pakte drie op achttien. Zulte Waregem is te wispelturig. En dan is er nog Racing Genk.

Tja, Genk. Vorig seizoen nog vele hartjes gestolen. Met dank aan Pozuelo, Trossard, Malinovskyi, Berge, Samatta. Allemaal vertrokken. Dat trek je niet op één seizoen recht. Veel meer dan de zesde plaats kan je van deze kern, op dit moment, echt niet verwachten.

En zelfs dat wordt lastig. Weer drie punten verloren. Standard was niet per se veel beter. Wel mannelijker. Zakelijker. Efficiënter.

Terwijl Ito twee keer net niet voor kon brengen, was de eerste echte kans van Standard raak. Vanheusden van dichtbij, na een corner. Vanheusden balde de vuisten. Een baasje, hoor.

Aan de overzijde brak Paul Onuachu het record Grootste Man Die Vrijtrap Nam – zijn poging ging een lichaamslengte over.

Vlak voor rust gaven de Rouches een tweede uppercut aan Genk. Matig verdedigend werd bij de Limburgers na een doeltrap van hun eigen Didillon. Wouters sliep, Amallah niet. Slim passje – Cop maakte de 0-2.

Als Didillon vlak na rust geen fantastische save in petto had op een vluchtschot van Carcela, was de wedstrijd na minuut 47 al gespeeld. Genk had wel te klagen toen scheidsrechter Laforge géén tweede gele kaart gaf aan Laifis nadat die te driest Hrosovsky schampte. Al was de charge van Dewaest op de achillespees van Carcela ook over het randje.

Genk gooide alles op de aanval. Bijna loonde dat via een kopbal van Onuachu, maar Bodart reageerde alert. Maehle was er dichtbij met een vrije trap van Maehle. Standard probeerde het via een lob van Cop – gered door Didillon.

Wanneer een woeste regenvlaag tien minuten voor tijd de Genk-supporters van de onderste ring uit het stadion joeg, scoorde Onuachu vanuit buitenspel.

Vijf minuten later was het wel raak. Dewaest knikte van dichtbij binnen. Dichter kwam Genk niet meer. In blessuretijd maakte Standard de klus helemaal af. Boljevic rondde een counter via Lestienne af. 1-3.

De Limburgers blijven ondanks alles wel op de zesde plaats. Standard kan nu echt niet meer naast play-off 1 vallen.