Play-off 1 begint met kopzorg voor Bölöni: "Yatabaré zijn we 4 of 5 matchen kwijt"

27 maart 2019

10u37

Voor een fors deel van play-off 1 zal Antwerp niet met het geliefkoosde middenveldsduo van Laszlo Bölöni kunnen spelen. Sambou Yatabaré (30) liep maandag tijdens training een spierscheurtje in de kuit op. De Roemeense coach moet op zoek naar een andere partner voor Faris Haroun.

“Die blessure viel een beetje uit de lucht, net als die van Buta”, zucht Bölöni. “Dat is storend, maar wat kan je er aan doen? We zoeken naar oplossingen. We moeten capabel zijn om ons aan te passen. De dokter houdt rekening met drie weken revalideren voor Yatabaré. Ik vrees dat we hem meer dan een maand kwijt zijn. Ik ga niet in detail over wat hij precies heeft, maar hij heeft die kuitblessure op training opgedaan en er niets van gevoeld of het niet gemeld. Pas de dag nadien werd na een onderzoek duidelijk dat er iets aan de hand was. Hij gaat zonder twijfel de eerste vier of zelfs vijf matchen missen.”

Vandaag sluiten wel opnieuw de laatste internationals Sinan Bolat en Daniel Opare weer aan op training. Opare lijkt de man die straks Buta’s plek moet innemen, rechts achteraan. “Terwijl hij er niet was, hebben we in oefenwedstrijden Seck uitgeprobeerd als rechtsback. Dat kan een optie zijn, maar ook Teunckens of Baby kunnen er bij wijze van spreken spelen. Opare kan op beide flanken uit de voeten en ook de jonge Quirynen is een mogelijkheid. Opare kreeg de voorbije wedstrijden al kansen, het is aan hem om van zich te laten horen... als hij speelt.”