Pirard: "Dit puntje voelt als een overwinning"

Jupiler Pro League STVV knokte zich na een late goal van Marin naar een onverhoopt gelijkspel toen Bezus een corner rechtstreeks binnen trapte. Jonathan Legear zag het vanop de bank.

"Een perfecte trap was het. Eentje ook die ons een perfect punt oplevert. Want hierdoor houden we onze plaats in de top zes vast. Daar was het ons toch om een groot stuk om te doen", aldus Legear, die ook dolblij was met de reactie van Sclessin toen hij vervangen werd. "De handen gingen allemaal op elkaar. Da's het beste bewijs dat ik hier toch iets heb betekend. Nu focus ik me echter helemaal op STVV. Graag nog die drie punten tegen Antwerp, woensdag. Dan wacht ons een mooie vakantie."

Voor Lucas Pirard was het de eerste keer dat hij op Sclessin tegen 'zijn' Standard speelde. "Een speciaal gevoel was het met zoveel bekenden in de tribunes. Ik had graag gewonnen. Maar achteraf mogen en moeten we blij zijn met dit puntje. Dit voelt als een kleine overwinning. Met dank aan Bezus die zijn hoekschop rechtstreeks binnen trapte. Geloof me. Dat is geen toeval. Ook op training nam hij mij zo al een paar keer te grazen."

Ook coach Jonas De Roeck glunderde. "Dit was een belangrijk punt. Eentje dat we ook verdienden, vind ik. Want we vingen Standard goed op en creëerden evenveel kansen als hen. Het enige wat beter kan en moet is de omschakeling. Daar lagen mogelijkheden. Maar we maakten er geen gebruik van."

