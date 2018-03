Pierre François reageert op insinuaties: "Het is niet omdat één doelpunt wat makkelijker valt dan de rest, dat we de hele competitie in twijfel moeten trekken" MH

12 maart 2018

20u26

Bron: Belga 11 Jupiler Pro League Pierre François heeft vandaag na de kalendervoorstelling van de play-offs in de Jupiler Pro League opgeroepen het competitieverloop niet in twijfel te trekken. Dat deed de CEO van de Pro League naar aanleiding van de verdachtmakingen die KV Mechelen, Eupen en Beerschot Wilrijk de afgelopen 24 uur lanceerden.

KV Mechelen verdwijnt ondanks een 2-0 overwinning tegen Waasland-Beveren uit de Jupiler Pro League, omdat Eupen dankzij een knotsgekke slotfase met 4-0 won van Moeskroen. Malinwa zakt op doelpuntensaldo naar 1B. Moeskroen was nadien de gebeten hond voor de Mechelaars, zie zelf niet vrijuit gingen volgens Eupen. Ook Beerschot Wilrijk vuurde na de verloren terugwedstrijd tegen Cercle met scherp naar de scheidsrechter.



"We hadden geanticipeerd op een bewogen eindstrijd. Daarom hebben we voor beide degradatieduels een videoref voorzien met een maximaal aantal camera's. Ik probeer nu de gemoederen te bedaren. Het is niet omdat één doelpunt wat makkelijker valt dan de rest, dat we de hele competitie in twijfel moeten trekken. We houden allemaal genoeg van het voetbal om nog in de integriteit van deze competitie te geloven", aldus François.

Invoering testmatchen bespreekbaar

"We mogen de imagoschade die bij zo'n insinuaties horen niet licht opnemen. Dat moet vermeden worden. Ik begrijp de reacties van supporters en hun clubs, maar laat ons sereen blijven", aldus François, die geen pogingen verwacht om via de groene tafel nog wat aan de huidige toestand te veranderen. "Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten van de reguliere competitie zullen blijven."

Voor Pierre François is de invoer van testwedstrijden bij gelijke stand in de degradatiestrijd bespreekbaar. "Het eerste criterium moet de gewonnen wedstrijden blijven, maar waarom daarna geen testmatch op neutraal terrein? Als de gemoederen bedaard zijn, kunnen we dat op de tafel brengen. Het zou in elk geval veel commotie wegnemen. Maar het zal zeker niet op de volgende bestuursvergadering (19 maart, nvdr.) aan bod komen."

"Elke club moet nu in de spiegel kijken en de analyse maken. Alleen zo kan KV Mechelen snel terug op het topniveau terugkeren, want dat is wel waar de supporters thuishoren", aldus de CEO van de Pro League.

"Eén van de voordelen van het huidige competitieformat is dat het ontzettend spannend blijft tot de laatste seconde. Ik heb tegelijkertijd teleurgestelde en opgeluchte mensen gezien", zei François nog. "Het is belangrijk om te onderstrepen dat het hier om voetbal gaat. In onze sport kunnen er al eens beslissingen vallen helemaal op het einde van de wedstrijd. Dat zagen we in de promotiematch tussen Cercle en Beerschot en in de nipte zege van Standard in Oostende. Ook in Mechelen en Eupen was dat het geval. Dat maakt voetbal net zo wreed en mooi tegelijk."