Pierre Denier haalt de schouders op bij onze videoman: "Stuivenberg nog hoofdcoach? Geen idee" Mathieu Goedefroy

09u27

Bron: Eigen berichtgeving 0

Na opnieuw een teleurstellend resultaat - een gelijkspel tegen hekkensluiter Eupen gisterenavond - staat Genk-coach Albert Stuivenberg meer dan ooit onder druk. Vanmorgen werden spelers en staf op de club verwacht voor een ontbijt en uitlooptraining, maar de vraag is of de Nederlander aan het eind van de dag nog steeds hoofdcoach is bij de Limburgers. Teammanager Pierre Denier moest vanmorgen bij onze videoman de schouders ophalen. "Of Stuivenberg aan het roer blijft? Geen idee. Wij werken gewoon ons programma af zoals voorzien...", of hoe een beeld soms meer zegt dan duizend woorden.

Photo News

BELGA