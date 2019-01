Piepjonge Verschaeren en Santini schenken voorzitter Coucke mooi verjaardagsgeschenk tegen Eupen, ook nieuwkomer Zulj laat zich meteen zien Yari Pinnewaert & Pieter-Jan Calcoen

27 januari 2019

19u48 2 Anderlecht AND AND 2 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Eerste overwinning voor Fred Rutten. Bij de hand genomen door Zulj en Verschaeren versloeg Anderlecht Eupen: 2-1. Play-off 2 is nog niet voor dit weekend.

Het zou te simpel zijn om nieuweling Peter Zulj uit te roepen tot de redder van dit Anderlecht, maar de feiten zijn wat ze zijn. Voor rust, dan zonder de Oostenrijker, speelde paars-wit traag en voorspelbaar tegen Eupen, na de pauze was er meer creativiteit. Mede met dank aan Zulj, die na 45 minuten inviel. Zijn assist op Verschaeren, die eveneens charmeerde, was direct goed voor de 1-1, nadat RSCA op achterstand was gekomen na een goal van Fall op het halfuur. Nadien zette Zulj ei zo na Kara richting 2-1 met een heerlijke vrije trap. Finaal kwam die voorsprong er toch: Santini knikte binnen.

Anderlecht zette zo een scheve situatie, waarvoor het bij de pauze ‘beloond’ werd met boegeroep vanuit de tribunes, vrij eenvoudig recht. Het was nodig ook, want stilaan flirtte de recordkampioen met play-off 2 - hoe erg zou dat niet zijn, zeg? Nu was er eindelijk nog eens reden tot juichen. Oef, gewonnen.

Zo vanzelfsprekend was dat de laatste tijd immers niet meer in het Astridpark. Net voor de winterstop klopte het weliswaar Waasland-Beveren, maar voor de vorige zege moeten we al terug naar 11 november, toen 2-0 tegen AA Gent. De winst tegen Eupen betekenden nu meteen ook de eerste punten voor Fred Rutten. En, het moet gezegd, de Nederlander had zijn inbreng. Hij durfde het aan Verschaeren te zetten en bracht Zulj. Volgende week wacht Standard. Die twee starten dan toch gewoon samen in de basis?