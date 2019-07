Philippe Clement voor competitiestart: “Titelrace zal nóg langer duren” Tomas Taecke

26 juli 2019

14u22 0 Jupiler Pro League Nog één keer slapen en dan begint ook voor Club Brugge de competitie. Philippe Clement is opgetogen over de start, al beseft hij dat blauw-zwart nog geen honderd procent klaar is: “We zullen de komende weken zeker fouten maken.”

Met een trip naar Waasland-Beveren trapt Club Brugge morgenavond een nieuw seizoen op gang. Philippe Clement hoopt dat zijn team de competitie op gepaste wijze inzet: “De voorbereiding was niet verkeerd, maar op dit moment kunnen we nog geen topniveau verwachten. Toch hoop ik dat mijn spelers wakker zullen zijn, zeker na de één op zes van vorig seizoen tegen Waasland-Beveren. We hebben er veel zin in, dat voel je in de groep. De honger is groot, de beleving is goed. Nu is het een kwestie van dit naar de wedstrijden om te zetten. We maken uiteraard nog fouten en zullen dat de komende weken ook zeker en vast doen, maar de jongens moeten wel wakker zijn.”

Club moet het zonder Brandon Mechele stellen: “Die blessure (achillespees, red.) is onder controle, we hopen dat hij de volgende weken kan aansluiten. Natuurlijk is het een nadeel dat we een international kwijt zijn, maar de rest van de groep is wel fit.”

Net als toen in dienst bij Genk verwacht Clement ook als coach van Club veel concurrentie: “Dit jaar zal het nog moeilijker zijn. Vorig seizoen bleven we op het einde van de rit met twee clubs over, maar nu zal de race nog langer duren. Anderlecht zal beter zijn dan vorig seizoen en ook Gent is versterkt. Bij Genk is er niet zo veel veranderd, terwijl Preud’homme aan zijn tweede seizoen bij Standard begint. En ook in Antwerpen zijn de ambities enorm groot.”