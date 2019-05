Philippe Clement verlaat Racing Genk en kiest voor avontuur bij oude liefde Club Brugge MH

24 mei 2019

14u59 324 Jupiler Pro League Philippe Clement is de nieuwe coach van Club Brugge. Dat maakte blauw-zwart zelf bekend. De Antwerpenaar (45) trekt de deur bij landskampioen Racing Genk achter zich dicht en kiest voor een nieuwe uitdaging bij zijn oude liefde.

De lastige knoop is doorgehakt. Na weken van speculatie en tussendoor een landstitel met Racing Genk, trekt Clement weer naar het oude nest. Als speler van Club Brugge veroverde hij twee landstitels en drie keer de beker van België. Daarna vervolgde hij zijn parcours als assistent-coach bij blauw-zwart. Ook in die periode schreef hij een titel en beker op zijn palmares. Na succesvolle passages bij Waasland-Beveren en Genk keert hij nu terug naar West-Vlaanderen. Woensdag volgt een persconferentie met de officiële voorstelling van de kersverse hoofdcoach.

“Ik ben zeer verheugd en dankbaar dat Philippe terug naar Club komt”, aldus Bart Verhaeghe op de website van blauw-zwart. “Door de jaren heen heb ik Philippe leren kennen als een gedreven professional die bijzonder verstandig aan zijn carrière heeft gebouwd. Hij bezit alle eigenschappen van een toptrainer en heeft een groot hart voor Club Brugge. Hij deed in zijn carrière de nodige ervaring op als speler, assistent-trainer en hoofdtrainer. In die zin is het een logische stap om nu hoofdcoach te worden van Club Brugge. Met het hele team kijken we er naar uit om samen met Philippe te werken aan een mooie toekomst bij de schoonste Club van het land.”

Ook Clement zelf reageerde op de website op zijn aanstelling. “Eerst en vooral wil ik de hele KRC Genk-familie bedanken. Ik had er een fantastische periode met als summum het behalen van de titel. Het was geen evidente beslissing om een keuze te maken tussen twee ploegen waarmee ik heel close ben. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt om terug naar Club te komen. In Genk heb ik prijzen gepakt als speler en als trainer. Bij Club slaagde ik daar ook in als speler en assistent-coach en het is nu tijd om de kroon op het werk te zetten door ook bij Club prijzen te pakken als hoofdcoach. Verder kijk ik er naar uit om mee te werken aan de verdere professionalisering van de Club met het nieuwe oefencomplex in Westkapelle.”

Welkom terug, Philippe! 🔵⚫



