Philippe Clement over match tegen Antwerp: "Het wordt een 'clash of styles'"

15u58 0 BELGA Jupiler Pro League Waasland-Beveren ontvangt morgenavond Antwerp op de (uitverkochte) Freethiel. Trainer Philippe Clement blikte vanmiddag al vooruit naar de wedstrijd. De T1 verwacht een heel andere partij als die tegen Anderlecht. "Omdat Antwerp een heel stugge tegenstander is", vertelt hij ons. "Het wordt een 'clash of styles'. Ik verduidelijk met vier voorbeelden."

Dominant versus aanpassen

"Wij zijn een ploeg die initiatief neemt. Die van achteruit opbouwt. We proberen dominant te zijn en zoveel mogelijk over de grond te voetballen, en daarnaast met hoge pressing te spelen. Antwerp hanteert dan weer een heel strikte mandekking over heel het veld. Zij passen zich volledig aan aan het systeem van de tegenstander en spelen, en dat doen ze heel goed, omschakelvoetbal. Afbreken van het spel van de ander en dan omschakelen. Iets heel anders dan tegen Anderlecht, waarbij beide ploegen wilden voetballen en er dus veel ruimte lag. We zullen heel veel moeten lopen zonder bal, heel veel positiewissels moeten doen. Een mooie uitdaging. Misschien moeten we, binnen onze filosofie, op een iets andere manier spelen om van die mandekking af te raken."

Ballen veroveren versus fouten maken

"Wij zijn van alle 16 ploegen het team dat de meeste ballen verovert op de helft van de tegenstander. Antwerp is dan weer de ploeg die het meest fouten maakt op eigen helft. Veel moeilijker dus om kansen te creëren tegen hen dan tegen Anderlecht. We zullen heel efficiënt moeten zijn en gaan geen 13 open kansen krijgen."

Veel versus weinig balbezit

"Wij staan derde qua balbezit, na Genk en Moeskroen. Antwerp staat vijftiende. Alleen STVV heeft minder balbezit."

Wel versus geen lange bal

"Antwerp staat tweede over de lengte van de passes, na STVV. Zij spelen dus met heel veel lange ballen, wij doen dat veel minder. Van alle ploegen zijn wij een middenmotor op dat vlak."

