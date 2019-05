Philippe Clement heeft staf bij Club al klaar Niels Poissonnier en Kjell Doms

21 mei 2019

05u40 0 Jupiler Pro League Hoewel er nog gesprekken gevoerd moeten worden – vanmiddag in Genk, morgen met Club – , lijkt de keuze gemaakt. In Brugge verwachten ze deze week de handtekening van Philippe Clement (45). De kampioenencoach heeft zijn staf al uitgetekend.

“Het wordt de belangrijkste beslissing uit mijn leven – ik moet een hele zware knoop doorhakken. En dat weegt op mij.”

Philippe Clement, die ook met ­buitenlandse interesse schermt, staat voor een hartverscheurende keuze: bij Genk blijven of ingaan op de lokroep van Club Brugge. “Ik zou dit zo rationeel mogelijk willen doen, maar da’s niet gemakkelijk als er zoveel emoties bij komen kijken”, gaf hij toe in VISTA!

Ander verhaal

Bij Genk voelen ze steeds meer nattigheid. Nu de titelroes stilaan is weggeëbd, dreigt de kater: een vertrek van hun succescoach. Die gaf de voorbije dagen al voorzichtig enkele redenen mee waarom hij Genk zou kunnen verlaten. “Ik had graag met deze groep, plus twee à drie versterkingen, Champions League gespeeld, maar dat gaat niet gebeuren. Dat weet ik nu al. Volgend seizoen wordt het in Genk een heel ander verhaal.” En: “Het jaar na de titel heeft Genk het altijd moeilijk gehad. Soms haalde het zelfs play-off 1 niet.” Uit­spraken waarmee hij zich steeds nadrukkelijker richting Club ­manoeuvreert.

Clement zit vanmiddag opnieuw samen met Racing Genk – waar-ie nog steeds de beste betaalde coach uit de clubgeschiedenis kan worden – , maar in Brugge gaan ze ­ervan uit dat hij straks voor hen kiest. Te meer omdat hij zijn technische staf voor volgend seizoen – de huidige mag zo goed als integraal beschikken – al in gedachten heeft.

Zo moet Club-icoon Gert Verheyen Clements assistent worden.

De gewezen hoofdcoach van KV Oostende ziet een stap terug – qua job invulling toch – alvast zitten. Daarnaast hoopt ­Clement om zijn huidige assistenten Johan

Van Rumst en Bram Swinnen mee te nemen naar Brugge. Van Rumst maakte eerder al de overstap mee van Waasland-­Beveren naar Genk, terwijl Swinnen de voorbije maanden lof oogstte als high performance-coach. In Limburg hebben ze weet van Clements waardering voor zijn assistenten. Vandaar dat het bestuur ook met hen gesprekken plant, in de hoop hen net als Clement alsnog te overtuigen in Genk te blijven.

Bestuur bedankt Leko

In afwachting van de komst van Clement heeft Club gisteravond afscheid genomen van Ivan Leko. De Kroaat meldde zich rond de klok van zes in het Kasteel van Bever, voor een laatste gesprek met voorzitter Bart Verhaeghe en CEO ­Vincent Mannaert. Veel meer dan een formaliteit was het niet. Beide partijen bedankten elkaar voor de afgelopen twee jaar. Leko omdat hij de kans kreeg een topclub te coachen, het bestuur omdat hij voor prijzen, goeie resultaten en aantrekkelijk voetbal zorgde. ­Noblesse oblige. Vermoedelijk volgt vandaag de officiële communicatie.

Vanaf dan is het uitkijken naar de handtekening van ­Clement. Kind van het huis – ­ex-speler en gewezen assistent in Jan Breydel. Nog deze week moet er uitsluitsel komen. “Het heeft geen zin om dit nodeloos te rekken”, weet Clement. Al is het maar omdat een aantal belangrijke actoren straks op vakantie vertrekken...