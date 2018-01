Peter Maes honderduit over Lokeren, het uitblijven van transfers, Genk, gezondheid en geluk: "Ik wil Guardiola niet zijn" Michaël Vergauwen

06u00 2 Photo News Jupiler Pro League Twee keer bekerwinst, twee keer Europa in, drie keer play-off I. De Lokerse hoogconjunctuur onder Peter Maes I staat in schril contrast met het huidige seizoen. Het frivole voetbal -denk de pareltjes van Vanaken, de goals van Harbaoui, de flitsen van Junior Dutra en Patosi- heeft plaats moeten maken voor knokkersvoetbal. Wroeten voor elk puntje. Mooi is het zelden onder Peter Maes II. Opnieuw play-off I? Meer dan een droom is het -terecht- niet. “Streven naar een bepaald niveau, kan alleen als de selectie sterk genoeg is.”

Op de valreep pakte Lokeren voor nieuwjaar 7 op 9. Broodnodige zuurstof in de stand.

Maes: “Maar we zijn er nog niet. Nu berusten kan fataal aflopen.”

Berusten, is dat wat voorzitter Lambrecht nu doet? Lokeren deed -op Jean Mendy na- nog geen transfers. Het contrast met andere teams is erg groot. Overal beweegt het, behalve bij jullie.

“Ik heb niet het gevoel dat de voorzitter berust, al is het ondertussen wel al bijna half januari en moet er inkomend zeker nog wat bij. Dit is absoluut niet genoeg. We moeten inspanningen doen om de toekomst te verzekeren, want in onze resultaten zit geen continuïteit. De jojo-beweging tussen betere momenten en mindere is te fel.”

Word je al nerveus?

“Nee, dat niet, maar we hebben ondertussen wel al een speler gemist die ik er erg graag bij had gezien (bedoelt Fatos Beqiraj, die naar KV Mechelen trok, red). Nu moeten we weer verder kijken en proberen iemand te halen die ons meer kwaliteit geeft. Er moeten spelers bij die het verschil kunnen maken. Het voetballend vermogen en het individuele volstaan niet. We moeten het van het collectieve hebben. De 7 op 9 voor nieuwjaar kwam er door héél hard te werken. We wonnen een veldslag, maar de oorlog is nog lang niet voorbij.”

