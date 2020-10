Peter Croonen blijft voorzitter van Pro League, CEO OHL krijgt laatste zitje in Raad van Bestuur

FDZ/JBE

07 oktober 2020

18u21 4 Jupiler Pro League De Algemene Vergadering van de Pro League heeft het vertrouwen in Peter Croonen bevestigd. Hij blijft dus voorzitter. Voorts is er geen stemming geweest over het contract van Pro League-CEO Pierre François - die zaak blijft dus hangende. Ook de BeNeLeague en de degradatieformule kwamen ter sprake. Tot slot krijgt Peter Willems, de CEO van OH Leuven, het laatste zitje in de Raad van Bestuur.

In Brussel stond er vandaag voor het eerst een Raad van Bestuur op het programma, gevolgd door een Algemene Vergadering. Het was de eerst keer dat er werd samengezeten sinds de competitiestart begin augustus. Het voorzitterschap van Peter Croonen kwam er ter sprake. Een aantal K11-clubs drong immers aan op een onafhankelijke voorzitter - niet gelieerd aan een club dus, wat bij de Genk-voorzitter wel het geval is. Croonen behield echter het vertrouwen en blijft dus voorzitter van de Pro League. Over de toekomst van Pro League-CEO Pierre François is er nog niets beslist. François wil graag voor twee jaar verlengen, maar er kwam geen stemming.

BeNeLeague

De kleine clubs wilden opnieuw praten over het competitieformat. Dit seizoen zakt het nummer laatst en speelt de voorlaatste barrages. Vanaf volgend seizoen zouden er drie rechtstreekse dalers zijn. De K11 wilden de formule van het huidige seizoen nog een extra jaar doortrekken, met corona als belangrijkste argument. Voorlopig verandert er echter niets. “Dit seizoen zal er sowieso niets veranderen aan de degradatieformule. Voor volgend jaar zullen we nog moeten zien, maar op dit moment blijven er drie degradanten voorzien in het seizoen 2021-2022. Maar het is wel duidelijk dat er aan de formule van 1B moet gesleuteld worden. Dat zullen we nog moeten bekijken. Met de clubs van 1A, 1B, en met de amateurploegen.”

De haalbaarheid van de BeNeLeague – Deloitte kwam de studie voorstellen – werd eveneens besproken. “Er is een presentatie geweest over de BeNeLeague”, aldus François. “Er zijn nog drie grote hordes. Het blijft mogelijk maar het zal moeilijk zijn. Er zijn obstakels die moeten overwonnen worden. De tv-gelden, de concurrentieregels, en de verdeling van de Europese tickets. Als één van die obstakels overeind blijft, zal het lastig zijn. En natuurlijk zijn er bepaalde partijen die meer gehaast zijn dan anderen.”

De lege stoel in de Raad van Bestuur werd opgevuld. Peter Willems, de CEO van OHL, vervoegt Mehdi Bayat (Sporting Charleroi), Philippe Bormans (Union), Eddy Cordier (Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (Antwerp), Michel Louwagie (Gent), Karel Van Eetvelt (Anderlecht) en Ronny Verhelst (KV Kortrijk).

