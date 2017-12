Perbet schenkt Kortrijk in blessuretijd drie punten, tien Rouches geven alwéér zege weg Redactie

22u34 13 Photo News Jupiler Pro League Opnieuw enorme ontlading in blessuretijd bij KV Kortrijk, net als afgelopen weekend in de Luminus Arena. Ditmaal was het Perbet die KVK de volle buit schonk tegen tien Rouches (2-1). Standard gaf alwéér drie punten uit handen.

Ondanks de erbarmelijke staat van het veld maakten beide teams er een aangename pot van voor de pauze. Maar Sa en vooral Mpoku waren niet efficiënt voorin. Die laatste had altijd voor 0-1 moeten zorgen. Ook KVK liet zich niet onbetuigd. Perbet reageerde na 12 minuten op de kans van Sa in de openingsminuut. De Fransman zag zijn kopslag net over stranden. Zo'n acht minuten later, minuut 20 noteren we, kreeg diezelfde Perbet een nieuwe kans op 0-1. Na controle met de arm belandde zijn schot in hoekschop. De twee ploegen hielden mekaar in evenwicht, maar op slag van rust moest Standard plots met tien voort. Agbo ging te driest in de tackle, ook al raakte hij geen man, en liep tegen een tweede gele karton aan. Domme uitsluiting van de Nigeriaan, die woest van het veld werd gesleurd.

Photo News

De tweede periode had wél goals te bieden. Zelfs met het numerieke ondertal versierde Standard enkele prima kansen. Het doelpunt viel echter vanop elfmeter. Makarenko beging handspel in de zestien en ref Verboomen wees resoluut naar de stip. Marin stuurde Kaminski wandelen: 0-1, de Rouches op voorsprong. Een voorsprong die Standard alwéér niet kon vasthouden. Zo'n tien minuten voor het einde verschalkte Cavanda zijn eigen doelman. Die 1-1 leek ook de eindstand te worden, tot Perbet in minuut 92 dan toch raak trof: 2-1, het Guldensporenstadion helemaal door het dolle heen. Zo komt Kortrijk in het klassement zelfs naast de Rouches op plek zeven. Sa Pinto en zijn mannen krasselen voort.

Photo News

Photo News

BELGA

BELGA